Botulino a Diamante, registrato un nuovo caso di intossicazione

Un nuovo caso di sospetta intossicazione da botulino registrato a Diamante, un giovane agente di Polizia locale ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Cosenza

DIAMANTE – Cresce la preoccupazione a Diamante per i casi di sospetta intossicazione da botulino legati al consumo di alimenti da asporto. Nelle ultime ore, un giovane agente della Polizia locale è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Cosenza dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe consumato un panino nel food truck, posto sotto sequestro, sul lungomare nuovo cittadino nella serata del 4 agosto. Dopo alcuni giorni senza sintomi evidenti, sono comparsi malesseri generali che si sono trasformati in difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero urgente. L’agente di polizia locale potrebbe aver sottovalutato i primi sintomi che, invece, si rivelano fondamentali per il ricovero e per la somministrazione del siero.