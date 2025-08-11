Botulino a Diamante, richiamati dal commercio quattro lotti di Friarelli

1 minuto per la lettura

Caso botulino a Diamante: richiamati dal mercato quattro lotti di friarielli alla napoletana, mentre il Procuratore: “ipotizziamo che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti”.

DIAMANTE(COSENZA) – L’emergenza botulino a Diamante si allarga oltre i confini locali, mentre la Procura ipotizza una possibile negligenza. Dopo l’allarme che ha provocato due decessi e il ricovero di 14 persone, il Ministero della Salute ha richiamato in via precauzionale quattro lotti di friarielli alla napoletana per “sospetto rischio di contaminazione da botulino”. Intanto le indagini proseguono, e mentre il numero degli indagati resta a 8, la procura ha individuato, per il momento, anche 21 parti offese. E, intanto, sempre sul fronte delle indagini l’Istituto superiore di sanità ha rilevato sul food truck di Diamante più alimenti che potrebbero essere all’origine dell’intossicazione che ha provocato la morte di due persone ed il ricovero di altre 14, erano contaminati da botulino.

IL SOSPETTO SUL VENDITORE AMBULANTE

Le indagini, coordinate dal procuratore di Paola Domenico Fiordalisi, si concentrano sul titolare di un food truck. Il magistrato Fiordalisi ha dichiarato: “Ipotizziamo che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega” la diffusione della tossina. L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato che più alimenti trovati sul mezzo erano contaminati. I risultati sono stati inviati alla Procura per approfondire l’inchiesta.

“SOSPETTO BOTULINO”, RICHIAMATI I LOTTI DI FRIARIELLI:

Il richiamo riguarda due marchi prodotti entrambi dello stabilimento di Scafati, in provincia di Salerno, si tratta dei marchi: Ciro Velleca Srl e Marchio Bel Sapore. Entrambi friarielli alla napoletana, commercializzati in confezioni da un chilo. I lotti interessati sono: Marchio Vittoria: lotti 280325 (scadenza 28/03/2028) e 290425 (scadenza 29/04/2028). Marchio Bel Sapore: lotti 060325 (scadenza 06/03/2028) e 280325 (scadenza 28/03/2028). Il Ministero ha avvertito di “ritirare i prodotti eventualmente in giacenza”