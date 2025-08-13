Botulino a Diamante, il Food Truck diventata meta di turisti: sarà spostato

1 minuto per la lettura

Il food truck al centro dell’inchiesta per l’intossicazione da botulino a Diamante era diventato una sorta di attrazione turistica per i curiosi, la procura ha disposto lo spostamento

DIAMANTE – Il furgoncino per la vendita dei panini posto sotto sequestro dalla Procura di Paola verrà spostato dal lungomare Glauco di Diamante. Il “Food Truck” dell’ambulante Giuseppe Santonocito, indagato nella vicenda del botulino, è diventato un luogo in cui i turisti si mettono in posa e scattano selfie. Uno sfondo per “foto ricordo” come si diceva una volta. Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei medici di Cosenza, aveva espresso tutta la sua amarezza per un fenomeno sempre più diffuso. Oggi, 13 agosto 2025, il pubblico ministero Maria Porcelli ha autorizzato lo spostamento del food truck “Da Peppino”.

L’attività è stata avviata alla presenza dei carabinieri e dell’avvocato del venditore ambulante, Francesco Liserre. Sono però sorte delle problematiche. Come è noto, all’interno sono conservati ancora gli alimenti posti sotto sequestro. Prodotti che potrebbero essere oggetto di ulteriori accertamenti per il caso dei decessi e delle intossicazioni da botulino. Il mezzo è regolarmente collegato all’energia elettrica, proprio per tenere in funzione i frigoriferi all’interno.

Ora, non essendoci la possibilità di trasferire gli alimenti sequestrati in altri frigoriferi dell’azienda sanitaria provinciale, come prospettato in mattinata, si è deciso di spostare materialmente il furgoncino con tutto il suo contenuto, nella situazione originaria, in un deposito giudiziario e di alimentarlo direttamente con la corrente in modo che le celle frigorifere restino attive. Per compiere tale operazione, però sarà necessario altro tempo e le operazioni di spostamento avverranno probabilmente domani in mattinata.