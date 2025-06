Rende, proclamati gli eletti in consiglio comunale

3 minuti per la lettura

A Rende il riconteggio delle schede assegna il secondo seggio di “Rende azzurra” a Enrico Monaco anziché a Luigi Marafioti



C’è solo una variazione rispetto all’ipotesi di composizione del nuovo Consiglio comunale di Rende all’indomani del voto sulla base dei dati provvisori delle preferenze. Il riconteggio ha infatti assegnato il secondo seggio di “Rende Azzurra” a Enrico Monaco anziché a Luigi Marafioti. Quest’ultimo è stato infatti beffato per pochi voti dal consigliere uscente.

RENDE, ELEZIONI E RICONTEGGIO, NON SI ESCLUDONO RICORSI

Per il resto non ci sono stati ulteriori scossoni ma non sono da escludere ricorsi che, ovviamente non nell’immediato, potrebbero sparigliare le carte. Dopo questo doveroso passaggio formale il consigliere anziano Andrea Cuzzocrea avrà il compito di convocare il primo consiglio comunale della consiliatura targata Sandro Principe.

PRIMO CONSIGLIO COMUNALE TRA IL 23 E IL 25 GIUGNO



Il civico consesso dovrebbe riunirsi in una data compresa tra il 23 e 25 giugno. Con la proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti inizia ufficialmente la nuova esperienza amministrativa di Principe che sarà sugellata dall’insediamento dell’assise e, contestualmente, dalla nomina degli assessori che potrebbe ridisegnare l’assegnazione degli scranni della sala consiliare di piazza Matteotti. Il riferimento è ovviamente alle surroghe che si paleseranno qualora Principe nomini assessori tra gli attuali eletti.

GLI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE

A tal proposito appaiono quindi determinanti le posizioni dei primi non eletti delle sei liste che hanno sostenuto il neo sindaco. Per quanto riguarda “Insieme per Rende” cinque sono stati gli eletti (Andrea Cuzzocrea, Franco Beltrano, Veronica Stellato, Francesco Greco e Francesco Gentile) sesto posto in lista per Clelio Gelsomino e settimo posto per Francesca Cufone. “Rende riformista” ha eletto Pierpaolo Iantorno (recordman di preferenze) e Marinella Castiglione, prima posizione utile in lista per una possibile surroga per Luigi Superbo. Per “Innova Rende” siederanno tra i banchi dell’assise Francesco Adamo e Carlo Scola, terzo posto invece per Francesco Midulla. In Italia del Meridione centrano l’elezione Federico Belvedere ed Emilio De Bartolo, un’eventuale surroga premierebbe Ada Perna.

“Rende avanti” ha eletto Valerio Cavalieri e Daniela Ielasi, può sperare in un ingresso in Consiglio Massimo La Deda. Per “Avanti Rende libera” entrano in assise Michele Morrone e Francesco Tenuta, prima dei non eletti Divina Scarnati. L’opposizione invece vedrà protagonisti Marco Ghionna, Giovanni Bilotti e Rossella Gallo in qualità di candidati a sindaco non eletti. Per Rende Azzurra, come detto, oltre a Monaco entra in Consiglio Stefania Galassi. Per “Fratelli d’Italia” Eugenio Trombino, per “Futuro” Gianluca Garritano, per “Generazione “Adriana Calvelli, per “Democratici progressisti” Fabrizio Totera.

SEI I VOLTI NUOVI IN CONSIGLIO COMUNALE A RENDE



Rispetto all’ultima consiliatura sono solo sei i volti noti del Consiglio comunale di Rende. Si tratta di Pierpaolo Iantorno, Franco Beltrano, Michele Morrone, Andrea Cuzzocrea, Enrico Monaco e Fabrizio Totera. Gli altri diciannove consiglieri sono tutte new entry. Un restyling pressoché totale del civico consesso. Poche le donne, appena sei, equamente distribuite tra maggioranza e minoranza. Il più giovane dell’assise è Federico Belvedere (25 anni da compiere), la palma di senior spetta invece a Franco Beltrano, classe ‘63.