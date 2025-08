Rende, incendio in un capannone: chiusa l’Autostrada A2 in direzione Sud

1 minuto per la lettura

Incendio in un capannone di stoccaggio pneumatici a Rende, fiamme anche sull’Autostrada A2 chiusa in direzione Sud. Si procede a una corsia

COSENZA – Nel tardo pomeriggio di oggi, 4 agosto a Rende, nella zona di Sant’Agostino, su via Sandro Pertini è andato in fiamme un capannone. Si tratta, in base alle prime ricostruzioni, di una struttura abbandonata che per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco con le fiamme ben visibili dalla corsia dell’autostrada A2.

È stato bloccato il traffico su Via Modigliani per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine: polizia municipale, carabinieri e polizia. Al lavoro le squadre dei vigili de fuoco per domare le fiamme. All’interno della struttura a quanto pare erano stoccati numerosi pneumatici, alimentando ulteriormente il rogo e generando una densa colonna di fumo nero visibile da tutta l’area urbana cosentina.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, nel tardo pomeriggio, sono ancora in corso. Le autorità preposte hanno chiuso l’autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria in direzione Sud. Si procede provvisoriamente a una corsia.

Dal Comune di Rende comunicano inoltre ai cittadini: “In merito a quanto accaduto nel pomeriggio di oggi in contrada Sant’Agostino, dove un deposito in disuso è stato interessato da un vasto incendio, l’Amministrazione Comunale rassicura i cittadini della zona e consiglia, per la serata di oggi, di chiudere le imposte e le finestre al fine di evitare immissioni di fumi”.

In fine rassicurano: “L’Amministrazione comunica che ha già contattato l’ Arpacal che domani mattina provvederà ad installare una centralina per il monitoraggio dell’aria”.