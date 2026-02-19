2 minuti per la lettura

Cassano, in sicurezza gli argini del fiume Crati: Inizia il ritorno alla normalità. Il sindaco Iacobini revoca l’ordinanza di sgombero in contrada Lattughelle.

CASSANO – Si va verso la normalità. Le falle sugli argini del fiume Crati in contrada Lattughelle erano state già tamponate, ieri sono state tamponate quelle che interessavano i Laghi di Sibari. Ieri mattina sono iniziate le operazioni di svuotamento dell’area archeologica di “Casabianca”. Il sindaco, Gianpaolo Iacobini, nel fare un sopralluogo dei lavori in itinere presso il complesso nautico, ha dato “la buona notizia” che «è stato finalmente ripristinato anche il secondo tratto dell’argine che difende i Laghi di Sibari dalla forza del fiume Crati. I lavori – ha ricordato il primo cittadino cassanese – erano già iniziati nei giorni scorsi ma, con l’innalzamento delle acque, – ha spiegato – era stato impossibile portarli a termine per ragioni di sicurezza.

Oggi – ha annunciato, visibilmente soddisfatto – la ferita è stata ricucita e l’acqua del Crati non arriva più. Adesso il problema è liberare le strade dal fango e dall’acqua. Per questo hanno già iniziato a lavorare delle idrovore che domani saranno aumentate di numero e ci saranno anche altri interventi volti a favorire il graduale ritorno alla normalità». Nella giornata di ieri poi, in serata, il sindaco Gianpaolo Iacobini, ha revocato l’ordinanza di sgombero dei piani terra e interrati di Lattughelle e Piano Scafo. Oggi, dopo un nuovo sopralluogo, si deciderà la riapertura delle scuole.

I DANNI DEL FIUME CRATI A CASSANO: SVUOTAMENTO DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CASABIANCA

Anche per la situazione dell’area archeologica di “Casabianca”, nella giornata di ieri, si è registrata una notizia positiva. «Grazie alla stretta collaborazione con il Consorzio di bonifica della Calabria e all’aiuto dell’azienda agricola Magisa, sono cominciate stamattina le operazioni di svuotamento dell’area archeologica di Casabianca”». E’ quanto è stato annunciato.

LA VISITA DELLA PREFETTA E IL PLAUSO AI SOCCORSI

Ieri, 18 febbraio 2026, è stata anche la giornata delle visite, oltre alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, anche la prefetta di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha fatto visita alle zone alluvionate del cassanese. La rappresentante del governo ha visitato i Laghi di Sibari. La prefetta Padovano, nel corso della sua visita, a quanto c’è stato riferito, ha inteso sottolineare che il comportamento che si è registrato e che si sta registrando nelle zone colpite dall’esondazione del Crati. E’ un comportamento positivo da prendere a esempio e da esportare.

La rappresentante del Governo si è complimentato con il sindaco Iacobini. Ma anche con i rappresentanti della alla protezione civile, con le forze dell’ordine e con i volontari per come è stata gestita l’emergenza. La prefetta ha assicurato che continuerà a seguire l’evolversi della situazione con attenzione e si farà portavoce verso le autorità preposte delle istanze del territorio.