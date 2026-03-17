Crosia sotto l’assedio dell’acqua, l’appello del sindaco Aiello

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Maltempo, situazione drammatica a Mirto-Crosia, il sindaco Aiello invita a non uscire di casa e chiede responsabilità e solidarietà. Esondate le fiumare Trionto e Fiumarella

«Cari concittadini, la situazione è seria e in continuo peggioramento. Vi prego di non uscire di casa se non è davvero necessario. È il modo più importante per proteggere voi stessi e permettere ai soccorsi di lavorare». Con queste parole il sindaco di Crosia, Mariateresa Aiello lancia l’allarme sulla situazione nella sua città.

La situazione nel territorio di Crosia, è particolarmente critica, le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini provocando diffusi allagamenti. Nel centro storico si è inoltre verificata una frana nei pressi delle case popolari, che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate anche nelle operazioni di soccorso a persone rimaste bloccate in auto e nelle abitazioni, a causa dell’innalzamento rapido del livello dell’acqua.

CROSIA, L’APPELLO DELLA SINDACA AIELLO



«In questo momento abbiamo anche bisogno del cuore della nostra comunità…chi ha una jeep o un mezzo adatto e se la sente, venga alla delegazione comunale: c’è bisogno di mani e di persone pronte ad aiutare chi è rimasto isolato o in difficoltà – scrive ancora il sindaco Aiello – Sto girando personalmente sul territorio e vedo situazioni che richiedono l’aiuto di tutti.

Vi chiedo responsabilità, ma anche solidarietà».



Per far fronte all’elevato numero di richieste di intervento è stato disposto il raddoppio dei turni operativi del personale del Comando di Cosenza. Sul posto stanno operando anche squadre ordinarie provenienti dal Comando di Crotone, mentre è stato richiesto alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria l’invio del Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico (Mo.C.R.A.B.) a supporto delle operazioni di soccorso. Le operazioni sono tuttora in corso.