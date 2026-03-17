Maltempo in Calabria, statale 106 bloccata a Corigliano-Rossano

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Le piogge incessanti del ciclone Jolinda allagano la Statale 106 a Corigliano-Rossano, contrada Toscano sommersa. Veicoli intrappolati, viabilità bloccata in Sibaritide, Anas e autorità al lavoro. Allerta a Mirto, il sindaco dispone evacuazione immediata e precauzionale delle abitazioni situate nelle vicinanze di fiumi, torrenti e corsi d’acqua.

La Statale 106 Jonica, arteria vitale per la Sibaritide, è bloccata all’altezza di contrada Toscano a Corigliano-Rossano a causa di un’allagamento provocato dalle piogge torrenziali che da due giorni flagellano la Calabria. L’acqua ha invaso la carreggiata, trasformando il tratto in un lago e intrappolando diversi veicoli in transito. Il traffico è paralizzato, con ripercussioni sulla mobilità dell’intero Basso Jonio cosentino.

Maltempo intensificato dal Ciclone Jolinda



Il ciclone mediterraneo Jolinda sta scaricando precipitazioni abbondanti dal weekend, con allerta meteo arancione attiva su gran parte della Calabria ionica il 17 marzo 2026. Le zone tra Sila Greca e fascia pedemontana ionica registrano accumuli pluviometrici elevati, superiori ai 100 mm in alcune località secondo i dati Arpacal. Temporali intensi e venti forti persistono, aggravando la fragilità idrogeologica del territorio.

Situazione viabilità e interventi



Anas monitora la SS106, già teatro di chiusure recenti per allagamenti simili in tratti vicini come Amendolara. Autorità locali, forze dell’ordine e Protezione Civile sono sul posto per gestire l’emergenza e deviare il traffico. La strada rappresenta l’unico corridoio principale tra Sibaritide e Ionio cosentino, rendendo il blocco particolarmente critico.

LE ARTERIE BLOCCATE

La SS106 “Jonica” dal km 327,300 al km 329,300, in entrambe le direzioni, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, a causa di un allagamento.

La SS182 “Delle Serre Calabre” al km 38,000, in entrambe le direzioni, a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, a causa di una frana.

La NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 5,000 a Maierato e dal km 21,000 al km 22,000 a San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia.

Le deviazioni vengono segnalate sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

IL CASO DI CROSIA

Allerta nel territorio comunale di Crosia, dove il sindaco ha disposto l’evacuazione immediata e precauzionale delle abitazioni situate nelle vicinanze di fiumi, torrenti e corsi d’acqua.

Il provvedimento è stato adottato con l’ordinanza sindacale n. 20 del 17 marzo 2026, a seguito del sensibile peggioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni intense e persistenti stanno infatti causando un rapido innalzamento dei livelli idrometrici, con un concreto rischio di esondazioni e allagamenti.

Evacuazione immediata e divieto di permanenza



Le autorità hanno disposto l’allontanamento immediato dei residenti dalle zone più esposte. È stato inoltre imposto il divieto assoluto di permanenza negli immobili situati nelle aree a rischio fino al termine dell’emergenza.

ATTIVO IL COC

Attivato il Centro Operativo Comunale

È stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con il coinvolgimento della Protezione Civile, delle forze dell’ordine e della polizia locale, già impegnate sul territorio per garantire assistenza alla popolazione.

Numero per emergenze

Per segnalazioni e richieste di aiuto è attivo il numero: 0983 485016

La situazione resta in costante monitoraggio, mentre le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a non sottovalutare i rischi legati all’ondata di maltempo in corso.