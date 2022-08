Autobus in fiamme sull’A2, paura e traffico bloccato

1 minuto per la lettura

CASTROVILLARI (COSENZA) – Traffico in tilt sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Frascineto/Castrovillari e Sibari, in provincia di Cosenza, a causa di un autobus andato in fiamme.

Per fortuna grazie ad una reazione tempestiva degli occupanti il mezzo non ci sono persone coinvolte nell’incidente che abbiano riportato ferite di alcune genere, solo un po’ di paura e tanto disagio.

L’autobus distrutto dalle fiamme sull’A2

Per diverse ore il traffico sull’autostrada è rimasto sostanzialmente bloccato con le autorità che hanno suggerito a chi sopraggiungeva di uscire allo svincolo di Frascineto/Castrovillari, proseguire sulla Strada Statale 19 e rientrare in A2 allo svincolo di Sibari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio. Il personale Anas invece era presente sul posto per ripristinare la transitabilità in sicurezza.