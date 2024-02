Se una partita di calcio blocca una città: traffico in tilt a Cosenza

Traffico in tilt a Cosenza su viale Magna Grecia bloccato, ufficialmente per motivi di sicurezza, a causa della partita di calcio prevista al San Vito Marulla

I disagi si riscontrano in particolare per i mezzi che da Castrolibero devono raggiungere il capoluogo bruzio e Rende percorrendo il suddetto tratto viario. In queste ore le ennesime criticità in concomitanza della partita tra Cosenza e Pisa in programma alle 14. Traffico in tilt e automobilisti costretti a percorsi alternativi.

Le disposizioni per la circolazione stradale sono da addebitare a questioni di sicurezza e ordine pubblico ma gli automobilisti e i centauri dell’area urbana mostrano ormai una certa insofferenza per le limitazioni che soprattutto in occasione dei match che si disputano di sabato creano numerosi disagi.