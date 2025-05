Paola, la stazione si rinnova: cambiano gli orari dei treni. Ecco quando e quali

2 minuti per la lettura

Nei giorni di sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 gli orari dei treni regionali sulla linea tirrenica e alcuni ad alta percorrenza subiranno modifiche per consentire alcuni lavori di Rfi sulla stazione ferroviaria di Paola

Rfi nei giorni di sabato 24 e domenica 25 maggio realizzerà degli interventi di potenziamento tecnologico, già programmati, nella stazione ferroviaria di Paola. Per consentire i lavori, sono state quindi apportate una serie di modifiche e cancellazioni a treni regionali o a lunga percorrenza che transitano lunga la linea tirrenica.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria riguarderanno la fascia oraria dalle 20 di sabato 24 alle 10 di domenica 25 sulla linea Tirrenica – tratta Sapri-Lamezia – e dalle 14 di sabato 24 alle 10 di domenica 25 fra Cosenza e Paola.

LE MODIFICHE AGLI ORARI DEI TRENI REGIONALI DA PAOLA

I treni regionali delle linee “Reggio Calabria – Cosenza”, “Cosenza – Paola / Sapri”, “Paola – Sapri”, “Napoli/Salerno – Paola/Cosenza” subiranno cancellazioni totali, cancellazioni parziali e sostituzioni con bus.

I bus della tratta Paola – Sapri non potranno effettuare le fermate di Acquafredda, Maratea e Marina di Maratea, per la chiusura della SS18 a causa di una frana.

I bus effettueranno fermata nei piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di Acquappesa – SS 18 Tirrena Inferiore (300 mt), Praia A.T. – Bivio Via Stazione e Via G. Matteotti (150 mt), Grisolia – Bivio tra Via Palazza e Via Fiumicello, Diamante – Rotonda tra Via A. da Messina e Via G. Verga (250 mt).

LE MODIFICHE AI TRENI A LUNGA PERCORRENZA DA PAOLA

Alcuni treni AV delle relazioni Reggio Calabria-Milano/Torino/Venezia e Sibari-Bolzano subiranno cancellazioni parziali. Si tratta dei Frecciarossa 9584, Reggio Calabria – Torino/Milano, Frecciarossa 8428, Reggio Calabria – Venezia, Frecciarossa Sibari-Bolzano.

I treni Intercity 550 e 561 della tratta Reggio Calabria-Roma subiranno cancellazioni parziali nella tratta Lamezia Terme – Sapri e variazioni d’orario. Previsto il servizio bus sostitutivo nella tratta soppressa. Mentre i treni Intercity 552 e 555 della tratta Reggio Calabria-Roma e i treni Intercity Notte 1962 e 1963 della tratta Siracusa/Palermo – Milano subiranno variazioni d’orario. I treni Intercity Notte delle tratte Siracusa/Palermo – Roma Termini e Reggio Calabria – Torino (e relativi bus programmati in orario) saranno soppressi nella notte 24/25 maggio.

Maggiori dettagli disponibili sul sito di Trenitalia (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

I LAVORI PREVISTI

Gli interventi programmati sono finalizzati all’attivazione dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Paola. Si tratta di una vera e propria cabina di regia che promette di rendere più efficiente la gestione della circolazione, incrementando la puntualità dei treni. L’importo dei lavori supera i 19 milioni di euro e saranno coinvolte circa 80 maestranze, tra operai e tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici.