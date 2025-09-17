Settembre Rendese 2025 al via: tutte le info sul concerto di Noemi

1 minuto per la lettura

Tutte le info: orari, accessi e parcheggi per il concerto di Noemi in via Rossini a Rende che apre ufficialmente la 60esima edizione del Settembre Rendese 2025

Stasera (17 settembre 2025) su Via Rossini si aprono ufficialmente le porte della 60ª edizione del Settembre Rendese, uno degli eventi culturali più significativi del Sud Italia, organizzato dal Comune di Rende con la direzione artistica di Alfredo De Luca. La manifestazione, che celebra sessant’anni di storia, tradizione e cultura, si conferma come uno dei festival più longevi e attesi della Calabria, capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori grazie alla sua forte connessione con il territorio.

Stasera arriva l’attesissimo concerto di Noemi, che si esibirà sul palco allestito in Via Rossini alle 21:30. Un’esibizione che promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica e non solo, con la cantautrice romana pronta a regalare una performance emozionante in uno degli eventi più iconici del festival.

NOEMI AL SETTEMBRE RENDESE 2025: LE INFO SUGLI ACCESSI ALL’AREA CONCERTO E PARCHEGGI

I visitatori potranno accedere all’area dell’evento a partire dalle 19:00. L’ingresso principale sarà situato Lato Seminario, mentre l’area parcheggio sarà ubicata in prossimità di Liceo Classico G. Da Fiore, Villaggio Europa e Viale Parco.

Per le persone con disabilità, è previsto un ingresso dedicato, situato sul lato Chiesa San Carlo Borromeo.

Con la sua lunga tradizione, il Settembre Rendese si conferma come uno degli eventi più attesi e amati della Calabria, capace di unire cultura, musica e tradizione in un connubio che celebra la storia e l’identità del territorio. Ogni anno, il festival raccoglie un pubblico sempre più ampio, attratto dalla varietà degli spettacoli e dalla qualità dei suoi protagonisti.