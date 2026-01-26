Frana su via Petrarca a Cosenza, strada chiusa

4 minuti per la lettura

Ancora una frana in via Petrarca a Cosenza. Il sindaco ha convocato il Coc: strada chiusa e subito interventi necessari

COSENZA – Frana ancora via Petrarca a Cosenza. Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, un nuovo smottamento con sassi caduti in maniera abbondante sulla carreggiata si è verificato. Altre frane sono avvenute negli ultimi anni sempre dal costone che costeggia la Villa Vecchia e la strada prima dell’ultima frana era percorribile solo a senso alterno da molto tempo. Il Comune ha deciso di chiudere entrambe le carreggiate fino a quando non saranno effettuati gli interventi necessari.

Il movimento franoso è avvenuto nei pressi dell’imbocco della strada che porta a contrada Guarassano. Ieri autobus e veicoli sono rimasti bloccati proprio a causa della frana.

Nella giornata di lunedi 26 gennaio 2026 il sindaco Franz Caruso ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di protezione civile. La riunione a Palazzo dei Bruzi per una attenta disamina della situazione e per l’adozione di provvedimenti consequenziali.

RIUNIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Alla riunione del Coc presieduta dal sindaco, hanno partecipato anche il vicesindaco e assessore alle politiche ambientali, Maria Locanto, gli assessori ai lavori pubblici, Damiano Covelli, e alla Protezione civile, Veronica Buffone, i dirigenti del Settore Protezione civile, Lorella Pezzi, del Settore Ambiente, Giovanni Ramundo e del Settore Trasporti e viabilità, Francesco Azzato.

Presenti anche la Elevata Qualificazione del Settore Protezione Civile, Alessandro Sangregorio, il funzionario del Settore Lavori pubblici, Gennaro Spolverino e, in rappresentanza del Comandante della Polizia Municipale, Roberto Caruso.

Dall’incontro è emersa la necessità di intervenire per ritornare al più presto alla normale viabilità. Obiettivo principale quello della sicurezza della popolazione.

Per questi motivi il sindaco Caruso ha ribadito la necessità di mantenere su via Petrarca la chiusura al transito, in entrambi i sensi di marcia, interrotto nell’immediatezza dell’evento, fino a quando non saranno effettuati gli interventi richiesti.

MESSA IN SICUREZZA E INDAGINI SULLE CAUSE DELLA FRANA IN VIA PETRARCA

È già in programma per il 27 gennaio 2026 un accurato monitoraggio con relative indagini geologiche per risalire alle effettive cause che hanno determinato il cedimento e il distacco dei massi dal costone sovrastante la carreggiata. Dai tecnici è stato ipotizzato che il cedimento possa essere stato causato da uno squarcio apertosi, a causa delle consistenti piogge delle ultime ore, nella rete di protezione. Caruso sollecita a collocare sul posto una vistosa segnaletica notturna attraverso la quale sia percepita, anche a distanza, la pericolosità della situazione.

PER LA MESSA IN SICUREZZA RICHIESTA DI FONDI A PROTEZIONE CIVILE E MINISTERO DELL’INTERNO

Nel frattempo si è valutata l’eventualità di richiedere alla Protezione civile regionale la destinazione di fondi per il ripristino e per la messa in sicurezza della zona, così come si è ritenuto di sollecitare il Ministero dell’Interno per la definizione e pubblicazione della graduatoria del bando per accedere al finanziamento di 5 milioni di euro cui il Comune di Cosenza ha partecipato proprio per la realizzazione degli interventi relativi alla messa in sicurezza di via Petrarca-via Paradiso, nel centro storico. «Una porzione di territorio nevralgica – ha puntualizzato il sindaco – il cui ripristino immediato rappresenta un’esigenza ineludibile e una priorità assoluta». Nelle more delle decisioni ministeriali, Caruso ha dato indicazioni precise per avviare subito le procedure necessarie agli interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area e per la riapertura, prima possibile, di via Petrarca alla circolazione.

IL GRIDO DI ALLARME DEL COMITATO PIAZZA SPIRITO SANTO

Grido di allarme del Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo. «Ancora una volta – è scritto in una nota inviata da Giannino Dodaro, presidente del comitato – il territorio si ritrova in una situazione di gravissima emergenza. Ci troviamo in una condizione ormai cronica e allarmante. Via Francesco Petrarca è chiusa da quasi sei anni e l’area continua a vivere una situazione critica, sia dal punto di vista viario sia, soprattutto, dal punto di vista del dissesto idrogeologico.

«È necessario ribadire che il nostro è un territorio particolarmente fragile, esposto da tempo a fenomeni di instabilità che mettono a rischio la sicurezza dei residenti e del patrimonio storico della città».

«Come Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo – continua – chiediamo con forza che il Comune di Cosenza non sia lasciato solo ad affrontare questa emergenza. È indispensabile l’intervento della Regione Calabria e del Governo nazionale affinché si avvii un piano serio e definitivo».