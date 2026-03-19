Rende, nuovi percorsi per i bus. Ecco quali sono

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Nuovi percorsi per i bus a Rende, per decongestionare il traffico sui due passaggi principali della città: via Kennedy e via Marconi

RENDE – Nuove regole per tutti gli autobus a Rende, per decongestionare il traffico sui due passaggi principali della città: via Kennedy e via Marconi. Sono contenute nell’Ordinanza del Comandante della Polizia Locale n°68 del 19 marzo 2026. Per quel che riguarda l’accesso dei bus a Roges, l’Ordinanza distingue tra linee urbane e linee extraurbane e interregionali. Per le prime si stabilisce quanto segue: