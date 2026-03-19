Rende, nuovi percorsi per i bus. Ecco quali sono

Il Municipio di Rende2 minuti per la lettura
Nuovi percorsi per i bus a Rende, per decongestionare il traffico sui due passaggi principali della città: via Kennedy e via Marconi
RENDE – Nuove regole per tutti gli autobus a Rende, per decongestionare il traffico sui due passaggi principali della città: via Kennedy e via Marconi. Sono contenute nell’Ordinanza del Comandante della Polizia Locale n°68 del 19 marzo 2026. Per quel che riguarda l’accesso dei bus a Roges, l’Ordinanza distingue tra linee urbane e linee extraurbane e interregionali. Per le prime si stabilisce quanto segue:
- Divieto assoluto di transito su via Crati e via Busento.
- Per le linee di autobus delle linee urbane provenienti da Cosenza verso Rende è previsto il seguente percorso alternativo: immissione su via Negroni e prosecuzione su via Panebianco a Cosenza e raggiungimento di Rende all’altezza di via Kennedy. La prima fermata utile è prevista all’altezza dell’Ufficio Postale di via Kennedy.
- Resta confermata la realizzazione delle nuove fermate su via Kennedy all’altezza del Parco Robinson.
- Per le linee extraurbane e interregionali è previsto il divieto assoluto di transito per gli autobus su via Genova, via Crati e via Busento.
- Per quel che riguarda l’ingresso in città dalla A2 Cosenza Sud, è istituito il divieto assoluto di fermata su tutta via G. Marconi in verso la rotatoria A2.
- I bus provenienti da Cosenza potranno seguire il seguente percorso alternativo: transito su viale Cosmai, ponte Avv. S. De Luca, via Generale Dalla Chiesa e viale Principe con immissione sulla direttrice principale (SP241) dalla rotatoria di via Verdi per proseguire su via Volta e, all’intersezione con via Nobile e via L. da Vinci, si potrà girare a sinistra su quest’ultima via.
- A questi bus sono consigliate le fermate a viale Principe in corrispondenza di IperCoop, Lidl e Istituto Scolastico “Cosentini”.
- Ai medesimi autobus è consigliato il capolinea di via Da Vinci, in corrispondenza del Parco Giorcelli (area già dotata di golfo di fermata).
- Dal capolinea di via Da Vinci si dovrà proseguire su via Marconi per raggiungere lo svincolo A2, l’Università della Calabria o altre destinazioni.
- Per i bus delle linee extraurbane che entrano a Rende dalla A2 attraverso via Marconi è previsto l’obbligo di svolta a destra su via Louise Braille con fermate al lato destro della direzione di marcia, prima del distributore Q8 (dove sarà realizzato un golfo di fermata).
- Una volta entrati in città, questi bus dovranno proseguire verso via Parigi; da qui, giunti alla rotatoria con via Bilotti, ritorno su via Parigi in direzione verso via Rossini e poi, da lì (con fermata di fronte l’incrocio con via Cimarosa-Banca Credem), immissione su via Toscanini e continuazione per via Castellani.
- Infine, ecco il rientro in direzione Sud: Alla rotatoria tra via Verdi e via Paganini, i bus dovranno immettersi su viale Principe (fermate presso Lidl, IperCoop e Istituto Cosentini), quindi dovranno proseguire su via Generale Dalla Chiesa, ponte Avv. S. De Luca e viale Sergio Cosmai.
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