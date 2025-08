Hashtag: rinascita!

2 minuti per la lettura

Dopo undici anni di attesa, due piccoli paesi si riaccendono grazie all’entusiasmo di una nuova generazione: il Grest torna ad essere il cuore pulsante dell’estate, tra valori, memoria e futuro condiviso.

Dopo undici lunghi anni, il Grest è tornato a far brillare l’estate dei bambini e dei ragazzi di Fronti e Zangarona, due paesini del comune di Lamezia Terme.

È stata una festa tanto attesa, desiderata, sognata, che grazie all’energia contagiosa di un gruppo di giovani animatori, tra i 14 e i 25 anni, e all’entusiasmo instancabile del parroco, è finalmente diventata realtà.

Il ritorno del Grest non è stato solo un momento di gioco e socialità, ma un autentico segno di rinascita per l’intera comunità. A renderlo ancora più speciale è stato un passaggio simbolico che ha toccato il cuore di molti: i bambini che parteciparono all’ultima edizione, undici anni fa, oggi sono diventati animatori. Sono tornati negli stessi spazi, ma “dall’altra parte”, per accompagnare le nuove generazioni in un’esperienza ricca di giochi, valori e amicizia.

Questa staffetta invisibile tra passato e presente ha dato al Grest un significato ancora più profondo: non si tratta solo di un’attività estiva, ma di un gesto educativo e affettivo che attraversa il tempo. I giovani animatori hanno messo in campo passione, creatività, responsabilità e una straordinaria voglia di mettersi in gioco, dimostrando che, quando vengono coinvolti e valorizzati, i ragazzi possono diventare la vera forza motrice di una comunità viva.

Il parroco, don Giuseppe Fazio, promotore e sostenitore convinto del ritorno del Grest, ha accompagnato con dedizione ogni fase del percorso: dall’organizzazione all’animazione quotidiana, fino ai momenti di riflessione condivisa, offrendo un sostegno costante e prezioso ai ragazzi.

DAL GIUBILEO A “LUCA”

Il tema di quest’anno ha tratto ispirazione dal Giubileo, momento di rinnovamento e riscoperta, declinato in sei giornate tematiche, ognuna dedicata a un valore fondamentale: riposo, memoria, raduno, riconciliazione, rito e festa. Ogni giornata ha avuto il suo ritmo, le sue emozioni, un messaggio da portare a casa e custodire nel cuore. E per chi vuole rivivere l’atmosfera, uno dei momenti più intensi è stato raccontato anche in un reel pubblicato sulla nostra pagina Instagram.

A rendere tutto ancora più affascinante è stato il legame con il film “Luca”, una storia che parla di crescita, amicizia, coraggio e accettazione. Proprio come Luca e Alberto, anche i nostri bambini e ragazzi hanno imparato a lasciare il loro “mare” per scoprire nuovi orizzonti, affrontare le paure e vivere con entusiasmo l’avventura della vita. I sorrisi, i canti, i giochi e gli abbracci a fine giornata sono stati la testimonianza più autentica del successo di questa esperienza. Ma, soprattutto, il Grest 2025 ha dimostrato che, quando una comunità si unisce, anche i sogni messi da parte possono tornare a vivere. E lo fanno in grande, illuminati dalla luce di chi crede ancora nella bellezza dell’educazione, della fede e del camminare insieme.