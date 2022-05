1 minuto per la lettura

COSENZA – “Ho visto il video dello pseudotifoso del Vicenza che insulta Cosenza, la Calabria, e i calabresi. Mi sembra palese che si tratti di un cretino. Ma questo non rende meno gravi le sue deliranti affermazioni”.

È quanto scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in merito al video diffuso da un vicentino (LEGGI) diventato in poco tempo virale per i contenuti offensivi e razzisti nei confronti dei tifosi calabresi.

“Che venga identificato e punito con strumenti adeguati: Daspo e codice penale”, conclude Occhiuto.