Provincia di Cosenza, focus sull’offerta formativa

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Incontro in Prefettura a Cosenza tra il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, presidente della Provincia Biagio Faragalli, i sindaci dell’area urbana sull’offerta formativa

COSENZA – Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha partecipato a un importante vertice tenutosi presso la Prefettura, alla presenza del prefetto Rosa Maria Padovano, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle principali autorità civili e militari del territorio.

L’INCONTRO IN PREFETTURA A COSENZA

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il colonnello dei Carabinieri Andrea Mommo, il generale Massimo Dell’Anna – Comandante della Guardia di Finanza di Cosenza, il questore Antonio Borrelli, i sindaci di Rende e Cosenza Sandro Principe e Franz Caruso, Simona Loizzo e Loredana Giannicola, direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Il vertice si è svolto in un clima di confronto istituzionale ampio e costruttivo ed ha rappresentato un momento significativo di analisi e condivisione sullo stato delle scuole, con particolare attenzione all’offerta formativa.

LE PAROLE DI FARAGALLI

«È stato un incontro estremamente importante – ha dichiarato Faragalli – che ci ha consentito di fare il punto in maniera concreta sulla situazione delle nostre scuole. Abbiamo affrontato temi cruciali legati all’offerta formativa, alla qualità dei servizi e alle criticità che quotidianamente dirigenti, docenti e studenti si trovano ad affrontare».

LA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

«Ringrazio inoltre il Prefetto. Riteniamo fondamentale continuare a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni presenti con il fine di garantire un sistema scolastico efficiente e inclusivo», spiega Faragalli.

GLI OBIETIVI PER IL FUTURO

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà condivisa di rafforzare il dialogo tra enti locali, istituzioni scolastiche e Governo. La Provincia continuerà a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel sostenere il sistema scolastico .