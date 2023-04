Elezioni a Castrolibero, parte la caccia al voto

3 minuti per la lettura

CASTROLIBERO (COSENZA) – Entra nel vivo la campagna elettorale a Castrolibero, dove i prossimi 14 e 15 maggio i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco. Finisce l’epoca di Giovanni Greco, sindaco per due mandati di fila, testa di ponte di Rinascita Civica che tornerà a sottoporsi al giudizio degli elettori. Nel complesso non mancano le novità, in qualche caso anche clamorose.

RINASCITA CIVICA

La maggioranza che guida Castrolibero ormai da un ventennio, con Orlandino Greco riconosciuto leader, ha tutte le intenzioni di non mollare le poltrone più ambite di palazzo Aiello. La campagna elettorale, da questa parte, è già iniziata da tempo: circolano già i “santini” e sui social le richieste di voto si sprecano così come le prime promesse elettorali. Il candidato sindaco sarà Orlandino Greco, pronto a rivestire la fascia tricolore già indossata dal 2003 al 2013, prima di cederla proprio all’omonimo e uscente Giovanni.

La lista di aspiranti consiglieri sarà formata all’insegna delle conferme. In pratica quasi tutti i consiglieri, e assessori, uscenti sono candidati. Da Angelo Gangi a Francesco Serra, da Bruna Primicerio ad Annamaria Buono fino a Nicoletta Perrotti ed Raffaella Ricchio, tutti presenti. Le novità sono Pasquale Villella, figlio d’arte e da qualche anno ormai nel cerchio magico di Orlandino, e Anna Giulia Mannarino, che cinque anni fa era stata eletta all’opposizione e poi si è avvicinata alle posizioni della maggioranza. Un altro nome nuovo è quello di Loredana De Marco, medico dell’Asp e pronta a lanciarsi nella competizione elettorale. Pare certo in più il ritorno di Guido Greco: un passato da assessore poi in rotta con la maggioranza e finalmente pronto per il rientro alla base. Praticamente lo stesso percorso di Aldo Figliuzzi, anche lui pronto per il clamoroso riavvicinamento.

Il grande assente è proprio Giovanni Greco: non dovrebbe avere un posto in lista e non si capisce se sarà chiamato successivamente a ricoprire una carica assessorile. I bene informati sussurrano che è in attesa di qualche segnale dalla Regione dopo la buona prestazione a sostegno dell’elezione di Roberto Occhiuto ma per il momento, su questo fronte, tutto tace. Ma da sindaco a… incognita il salto pare notevole.

VINCENZINO AIELLO

Il grande vecchio è tornato. Mentore di Orlandino Greco e sindaco di Castrolibero, e consigliere regionale, fino agli anni Duemila, è da settimane che lancia sui social bordate contro la maggioranza attuale. Tutti quelli che pensavano a una sua candidatura in prima persona sono però destinati a rimanere delusi. Ieri “Cenzino” ha rotto gli indugi e con un video su Facebook ha spiegato la sua posizione: sarà punto di riferimento e ispiratore di una lista che si chiamerà “Castrolibero nel cuore” ma non sarà candidato in prima persona. Ha annunciato una nuova primavera per la città parlando di un malessere profondo dei cittadini e infine, con un colpo di teatro, ha reso noto il candidato sindaco facendo il nome di Antonella Garritano, una assoluta new entry della politica a tutti i livelli. Avvocato, sposata, diplomata al Conservatorio in chitarra e canto, sarà lei a guidare l’alternativa al ventennio orlandiniano. Smentita qualsiasi ipotesi di alleanza con Michaela Anselmo, della quale diremo tra poco. “Nessun interesse da parte nostra – ha tenuto a far sapere Aiello – per quella che secondo noi è una lista civetta dell’amministrazione uscente”

MICHAELA ANSELMO

L’ormai ex M5S qualche settimana fa aveva annunciato con comunicato stampa la sua candidatura a sindaco alla guida della lista civica “Rinnoviamo Castrolibero”. Al suo fianco Francesco De Rango, ex dirigente provinciale del Partito Comunista. Dopo l’annuncio, però, è tornato il silenzio: sulla sua pagina Facebook l’ultimo intervento in direzione campagna elettorale è datato 15 marzo.

La campagna elettorale, comunque, entra nel vivo e, c’è da starne sicuri, non mancheranno i colpi di scena.