Comunali in provincia di Cosenza: l’affluenza nella prima giornata di voto

I dati sull’affluenza alle urne per le elezioni comunali rilevati nella provincia di Cosenza alle ore 19 a Rende, Paola, Cetraro, Cassano e Scalea

COSENZA – Prosegue la tornata elettorale nei cinque Comuni della provincia di Cosenza: Rende, Paola, Cassano all’Ionio, Cetraro e Scalea. A Rende, ha votato il 40,53 per cento degli aventi diritto, un dato in diminuzione rispetto al 58,94 per cento registrato alla stessa ora nel 2019. In tale occasione si votò in una sola giornata, mentre quest’anno le urne resteranno aperte fino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì 26 maggio.

A Cassano all’Ionio: 34,92 per cento (rispetto al 49,32 per cento del 2019).

A Paola 39,67 per cento (contro il 46,23 per cento delle scorse comunali del 2022). A Cetraro: 30,82 per cento (in lieve calo rispetto al 31,27 per cento del 2019).

A Scalea: 33,39 per cento (in aumento rispetto al 29,58 per cento del 2020 quando si votò in due giorni)