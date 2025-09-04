Elezioni regionali: Castiglione candidato con Tridico

1 minuto per la lettura

Amerigo Castiglione sarà candidato nella lista dei Riformisti a sostegno di Tridico nelle prossime elezioni regionali di ottobre 2025.

COSENZA – La notizia era nell’aria ormai da diversi giorni. Amerigo Castiglione scende in campo nelle prossime elezioni regionali nella lista “Casa riformista” nella coalizione a sostegno di Pasquale Tridico nella Circoscrizione Nord. L’ex consigliere comunale era stato al centro dei rumors pre-elettorali sulla riva rendese del Campagnano (e non solo). In attesa dell’ufficialità, nella lista saranno presenti, tra gli altri, anche il consigliere regionale uscente di Azione Giuseppe Graziano e l’ex sindaca di Cariati Filomena Greco. Castiglione è stato uno dei principali protagonisti della battaglia contro la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero culminata con la schiacciante vittoria del no nel referendum consultivo dello scorso 1° dicembre.

Nelle elezioni amministrative del 25 e del 26 maggio ha sostenuto la candidatura di Sandro Principe, attuale sindaco di Rende. È stato proprio quest’ultimo, com’è noto l’ispiratore del progetto riformista nello schieramento del centrosinistra che ha registrato l’adesione di diverse forze politiche. Nella nebulosa fase della presentazione delle liste sembrava che Castiglione potesse correre per altre liste del centrosinistra ma alla fine la volontà politica dell’ingegnere di far parte della lista “Casa riformista” è stata decisiva. «Nel solco di quanto avvenuto nel referendum sulla città unica e nell’ultima tornata elettorale rendese parlerò come sempre alla gente in questa campagna elettorale convinto di poter dare il mio contributo per risollevare la Calabria», ha affermato Castiglione.