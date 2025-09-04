Regionali, 4 assessori di Cosenza in campo, si candida anche De Cicco

1 minuto per la lettura

Mancano ormai poche ore alla scadenza della presentazione delle liste per le elezioni regionali della Calabria del 5 e 6 ottobre e a Cosenza scendono in campo ben 4 assessori comunali: si candida anche De Cicco

COSENZA – Non c’è tre senza quattro. A poche ore dalla presentazione delle liste un altro assessore di Palazzo dei Bruzi, dopo Massimiliano Battaglia, Veronica Buffone (già ufficiali) e Pina Incarnato, anche Francesco De Cicco scende in campo nelle elezioni regionali. Anch’egli darà manforte a Pasquale Tridico nella coalizione di centrosinistra. De Cicco tiene sulle spine sulla lista in cui correrà: «Lo comunicherò sabato quando firmerò».

L’assessore era stato tra i primi ad annunciare la sua volontà di candidarsi, già all’indomani delle dimissioni di Roberto Occhiuto. Nelle settimane successive sembrava che potesse desistere ma in queste ore De Cicco ha annunciato urbe et orbi la sua candidatura. «Voglio portare il mio modo di fare e intendere la politica in tutta la regione. Accetto questa sfida, è una promessa che feci a mio fratello che purtroppo è venuto a mancare. Ringrazio Pasquale Tridico, il sindaco Franz Caruso e tutto il mio gruppo per la vicinanza e la fiducia che mi hanno dimostrato».

Come detto il Comune di Cosenza vedrà competere quattro assessori ma anche nel consiglio comunale c’è una certa “ressa”. Saranno infatti della partita il presidente del civico consesso Giuseppe Mazzuca e i consiglieri comunali Bianca Rende (lista “Tridico presidente”) e ha dato la sua disponibilità anche Francesco Spadafora nelle file di Fratelli d’Italia.