Elezioni: Orlandino Greco trascina la Lega con oltre 5000 voti

Elezioni: Orlandino Greco (Lega) eletto in Consiglio regionale Calabria con oltre 5.000 voti. Torna a Palazzo Campanella.

COSENZA – E pensare che, in prima battuta, Orlandino Greco, eletto in Consiglio regionale nelle file della Lega, aveva declinato una possibile candidatura alle elezioni regionali. Dopo le prime titubanze seguirono giorni infuocati di confronti (e scontri) all’interno di Italia del Meridione ma poi ecco la discesa in campo nella Lega a sostegno di Roberto Occhiuto dopo l’appello lanciato dalla “base”. Una mossa che ha sparigliato le carte nel centrodestra. Una lista competitiva che, per non sapere né leggere né scrivere, suggeriva di centrare il primo posto per ottenere il pass utile per Palazzo Campanella. Detto, fatto. Il sindaco di Castrolibero con oltre cinquemila voti fa la voce grossa alla testa della lista del Carroccio.

Staccatissime Emira Ciodaro e Katya Gentile. Greco torna dunque a Palazzo Campanella dopo l’esperienza nella legislatura di Mario Oliverio (2014-2020). «Questo risultato è frutto della fiducia che mi avete rinnovato, della vicinanza e del sostegno che non mi avete mai fatto mancare», ha affermato Orlandino Greco ringraziando gli elettori. «Andremo in Regione con la responsabilità e l’impegno di rappresentare al meglio il nostro territorio, portando avanti battaglie di identità, sviluppo e giustizia sociale. È una vittoria di squadra, una vittoria della nostra comunità. Ora inizia un nuovo cammino, insieme», ha concluso.