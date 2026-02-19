Amministrative in Calabria, 76 i Comuni al voto. Ecco quali sono

2 minuti per la lettura

Sono settantasei i Comuni in Calabria chiamati al voto per le elezioni amministrative: ecco quali sono provincia per provincia

Sono settantasei i Comuni in calabresi chiamati al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. La decisione è stata comunicata mercoledì dal ministro Piantedosi al Consiglio dei ministri. I ballottaggi, invece, si terranno eventualmente il 7 e l’8 giugno 2026 se nei Comuni superiori ai quindicimila abitanti non si raggiunge la soglia del 50% al primo turno per uno dei candidati. Una possibilità che in Calabria interessa soltanto cinque amministrazioni sulle totali chiamate al rinnovo del consiglio comunale. Si tratta di Castrovillari, San Giovanni in Fiore – tra i comuni al voto nella provincia di Cosenza – Crotone, Palmi e Reggio Calabria. Due sono capoluoghi di provincia ma in totale sono gli unici Comuni al voto con una popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Per legge, quindi, sono soggetti a ballottaggio. Il restante dei Comuni, invece, andrà al voto a turno unico.

Un dato interessante riguarda Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, e Cirò Marina in provincia di Crotone. Secondo il censimento del 2021 la popolazione complessiva è scesa al di sotto dei quindicimila abitanti, con conseguente cambio delle regole per quanto riguarda la scelta del sindaco in questa tornata elettorale.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: I COMUNI CHIAMATI AL VOTO IN CALABRIA

PROVINCIA DI COSENZA

Buonvicino, Campana, Castrolibero, Castrovillari, Cerzeto, Dipignano, Falconara Albanese, Francavilla Marittima, Grisolia, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Orsomarso, Papasidero, Paterno Calabro, Roggiano Gravina, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Pietro in Guarano, Sant’Agata d’Esaro, Tortora.

PROVINCIA DI CATANZARO

Amaroni, Andali, Belcastro, Carlopoli, Cerva, Davoli, Girifalco, Gizzeria, Martirano Lombardo, Montauro, Montepaone, Palermiti, San Vito sullo Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Serrastretta, Taverna.

PROVINCIA DI CROTONE

Cirò Marina, Crotone, Cutro, Rocca di Neto, Santa Severina, Savelli.

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Anoia, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Cinquefrondi, Condofuri, Fiumara, Giffone, Maropati, Molochio, Montebello Jonico, Palmi, Pazzano, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Samo, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Taurianova.

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Briatico, Limbadi, Maierato, Monterosso Calabro, Ricadi, San Calogero, San Gregorio d’Ippona, Serra San Bruno, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli.