Cosenza, la nuova composizione del Consiglio provinciale

Gli eletti in Consiglio provinciale nelle liste a sostegno di Biagio Faragalli e Franz Caruso. La nuova composizione dell’assise

COSENZA – Le elezioni provinciali hanno sancito anche la nuova composizione del Consiglio provinciale. Cinque consiglieri provinciali entrano nelle file della lista “Forza Italia”, tre nei ranghi di “Ad Maiora” a sostegno di Biagio Faragalli e quattro nella lista “Provincia democratica” a supporto di Franz Caruso. L’altra lista del centrosinistra, “Insieme per la Provincia” non è invece riuscita ad eleggere nessun consigliere.

CONSIGLIO PROVINCIALE, ELETTI NEL CENTRODESTRA

Per il centrodestra entrano in Consiglio provinciale Giuseppe Turano, consigliere comunale di Corigliano-Rossano, Forza Italia, con 6.331 voti ponderati, Antonino De Lorenzo, sindaco di Praia a Mare, Ad Maiora, con 5.871 voti ponderati, Federico Belvedere, consigliere comunale di Rende, Ad Maiora, con 5.348 voti ponderati, Silvio Cascardo, consigliere comunale di Cerzeto, Forza Italia, con 5.291 voti ponderati.

E ancora: Gabriella Luciani, consigliera comunale di Cetraro, Forza Italia, con 4.902 voti ponderati, Luigi Garofalo, consigliere comunale di Cassano allo Ionio, Forza Italia, con 4.524 voti ponderati, Pasquale De Franco, sindaco di Aieta, Ad Maiora, con 4.244 voti ponderati, Caterina Bruno, consigliera comunale di San Lucido, Forza Italia, con 3.729 voti ponderati.

CONSIGLIO PROVINCIALE, GLI ELETTI NEL CENTROSINISTRA

Per il centrosinistra Graziano Di Natale, consigliere comunale di Paola, Provincia Democratica, con 5.005 voti ponderati, Antonio Uva, consigliere comunale di Corigliano-Rossano, Provincia Democratica, con 4.818 voti ponderati, Giuseppe Ciacco, consigliere comunale di Cosenza, Provincia Democratica, con 4.614 voti ponderati, Francesco Beltrano, consigliere comunale di Rende, Provincia Democratica, con 3.230 voti ponderati

LA NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nella nuova composizione del Consiglio provinciale ritroviamo il consigliere comunale di Cosenza Giuseppe Ciacco. L’unico dei candidati di Palazzo dei Bruzi a fare il suo ingresso in Consiglio provinciale. A Rende doppia elezione, nelle file del centrosinistra stacca il pass per il Consiglio provinciale Francesco Beltrano mentre nel centrodestra c’è stata l’elezione di Federico Belvedere. I due saranno colleghi di maggioranza nel civico consesso di Rende ma su barricate opposte a piazza XV marzo.