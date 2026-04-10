Amministrative Castrolibero, Serra scende in campo

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Il sindaco facente funzioni Francesco Serra annuncia la discesa in campo nelle prossime amministrative. Rinascita civica non ci sta e blinda la candidatura di Nicoletta Perrotti

CASTROLIBERO (COSENZA) – Spunta un terzo candidato per la carica di sindaco di Castrolibero. Francesco Serra infatti scende in campo e sfiderà Nicoletta Perrotti e Pasquale Villela per continuare a indossare la fascia tricolore. Serra è infatti l’attuale sindaco facente funzione dopo l’elezione in Consiglio regionale di Orlandino Greco.

«La situazione politico-amministrativa venutasi a determinare a seguito dell’iniziativa assunta dai consiglieri di minoranza, prima in commissione bilancio e poi in consiglio comunale, sulla questione relativa al bilancio di previsione 2026, ha portato alla luce aspetti preoccupanti sulla gestione finanziaria dell’ente. Gli atti emersi di notevole rilevanza amministrativa contabile, disconosciuti dalla maggior parte dei consiglieri della stessa maggioranza, ha irrimediabilmente minato il rapporto fiduciario che all’interno della squadra di governo doveva essere un valore irrinunciabile.

Alla luce di siffatta grave situazione ed in previsione delle prossime elezioni di maggio, i sottoscritti attuali consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni, condividendo tali valutazioni, ritengono sia arrivato il momento, non più procrastinabile, per aprire una nuova stagione politica a Castrolibero. A tal proposito si è convenuto di individuare in Francesco Serra, attuale Sindaco, la persona in grado di guidare una ampia coalizione che possa dare una significanza di democrazia e di coinvolgimento della comunità sulle scelte alle quali saremo chiamati nella gestione dell’Ente Pubblico».

A firmare il documento L’Associazione Castrolibero …nel cuore, I Democratici progressisti meridionalisti, i consiglieri comunali Angelo Gangi, Giuseppe De Bartolo, Raffaella Ricchio, Ilio Perri ed Emilia Aiello.

Decisiva per Francesco Serra sarebbe stata una riunione in cui ha incassato il l’endorsement del consigliere regionale Francesco De Cicco.



LA POSIZIONE DI RINASCITA CIVICA

«Rinascita Civica c’è, ed è oggi più forte e determinata di prima. Confermiamo con rinnovato impegno il nostro pieno sostegno a Nicoletta Perrotti, candidata sindaco, figura leale, preparata, competente e pronta ad assumere la guida della città».

Non manca poi un affondo sul piano della coerenza politica. Da Rinascita Civica arriva infatti una richiesta esplicita rivolta ad Angelo Gangi, Raffaella Ricchio e Francesco Serra: «Essendo stati eletti con Rinascita Civica, ci aspettiamo che passino coerentemente adesso nel gruppo Castrolibero nel Cuore». Una presa di posizione che apre ora un nuovo fronte nel quadro politico cittadino e che potrebbe ridefinire equilibri e appartenenze all’interno del Consiglio comunale.

La campagna elettorale entra così in una fase decisiva, segnata da tensioni crescenti e da un messaggio chiaro lanciato da Rinascita Civica: il progetto va avanti, e Nicoletta Perrotti resta il punto fermo attorno a cui costruire la sfida per il governo di Castrolibero. «L’essenza della lista rimane intatta, sempre orientata al bene della città, piuttosto che a protagonismi o aspirazioni personali», conclude la nota.