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Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Cosentino

| 25 Maggio 2026 15:10 | 0 commenti

Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Cosentino

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Elezioni 2026, nel Cosentino sono 22 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide

Nella provincia di Cosenza sono 22 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Buonvicino, Campana, Castrolibero, Castrovillari, Cerzeto, Dipignano, Falconara Albanese, Francavilla Marittima, Grisolia, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Orsomarso, Papasidero, Paterno Calabro, Roggiano Gravina, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Pietro in Guarano, Sant’Agata di Esaro, Tortora, Villapiana.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL REGGINO

BUONVICINO

CANDIDATOVOTI%
AMOROSO SALVATORE FRANCESCO00
BARBIERO ANGELINA00
SIONNE GIUSEPPE CIRIACO00
Elettori: 2.395 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CAMPANA

CANDIDATOVOTI%
PARROTTA GIACINTO00
CHIARELLO AGOSTINO00
Elettori: 2.258 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CASTROLIBERO

CANDIDATOVOTI%
PERROTTI NICOLETTA00
SERRA FRANCESCO DETTO CICCIO00
VILLELLA PASQUALE
Elettori: 8.160 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CASTROVILLARI

CANDIDATOVOTI%
BELLO ERNESTO00
SALERNO EUGENIO00
DONADIO LUCA
DE GAIO ANNA
Elettori: 20.414 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CERZETO

CANDIDATOVOTI%
CASCARDO SILVIO GERALDO00
RICIOPPO OTTORINO00
RIZZO GIUSEPPE
Elettori: 2.083 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

DIPIGNANO

CANDIDATOVOTI%
SORCALE GAETANO00
GALLO EUGENIO00
GIANNOTTA ANDREA
CRESCIBENE ANTONIO
Elettori: 4.552 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

FALCONARA ALBANESE

CANDIDATOVOTI%
PORCO GIUSEPPE00
Elettori: 1.299 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

FRANCAVILLA MARITTIMA

CANDIDATOVOTI%
LUCENTE PINO00
MAURO BONIFACIO00
Elettori: 2.490 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

GRISOLIA

CANDIDATOVOTI%
BELLUSCI SAVERIO00
LONGO ANTONIO00
Elettori: 2.363 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MANDATORICCIO

CANDIDATOVOTI%
VILLELLA TERESA MARIA00
IOZZI CATALDO00
Elettori: 3.319 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MARANO MARCHESATO

CANDIDATOVOTI%
TENUTA GIOVANNI00
VIVACQUA EDUARDO00
NAPOLI AGOSTINO
Elettori: 3.333 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ORSOMARSO

CANDIDATOVOTI%
BOTTONE ALBERTO00
RIENTI SIMONE00
Elettori: 2.564 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

PAPASIDERO

CANDIDATOVOTI%
OLIVA LUCA00
CONTE FIORENZO00
ADDUCI ANDREA
Elettori: 5.921 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

PATERNO CALABRO

CANDIDATOVOTI%
PAPAIANNI LUCIA00
BELTRANO SANTOCARMINE00
Elettori: 1.867 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ROGGIANO GRAVINA

CANDIDATOVOTI%
ZAPPONE FRANCESCO00
DE MAIO SALVATORE00
Elettori: 8.228 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN FILI

CANDIDATOVOTI%
CRIBARI LINDA00
DAVID LAURA
Elettori: 2.873 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN GIOVANNI IN FIORE

CANDIDATOVOTI%
BARILE ANTONIO00
AMBROGIO MARCO00
BELCASTRO GIUSEPPE
CANDALISE LUIGI
Elettori: 18.803 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SANT’AGATA DI ESARO

CANDIDATOVOTI%
RAIMONDO GIAN CARLO00
NOCITO MARIO
Elettori: 2.654 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN LORENZO DEL VALLO

CANDIDATOVOTI%
MARRANGHELLO LUCIANO FRANCESCO00
RIMOLI VINCENZO00
Elettori: 3.052 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN PIETRO IN GUARANO

CANDIDATOVOTI%
PRINCIPE MARIO00
AGOSTO TIZIANA00
ACRI FRANCESCO
Elettori: 3.120 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

TORTORA

CANDIDATOVOTI%
CARLUCCIO SALVATORE00
Elettori: 4.902 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

VILLAPIANA

CANDIDATOVOTI%
MONTALTI PAOLO00
DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA
Elettori: 4.909 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

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