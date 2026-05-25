Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Cosentino

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Elezioni 2026, nel Cosentino sono 22 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide

Nella provincia di Cosenza sono 22 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Buonvicino, Campana, Castrolibero, Castrovillari, Cerzeto, Dipignano, Falconara Albanese, Francavilla Marittima, Grisolia, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Orsomarso, Papasidero, Paterno Calabro, Roggiano Gravina, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Pietro in Guarano, Sant’Agata di Esaro, Tortora, Villapiana.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL REGGINO

BUONVICINO CANDIDATO VOTI % AMOROSO SALVATORE FRANCESCO 0 0 BARBIERO ANGELINA 0 0 SIONNE GIUSEPPE CIRIACO 0 0 Elettori: 2.395 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CAMPANA CANDIDATO VOTI % PARROTTA GIACINTO 0 0 CHIARELLO AGOSTINO 0 0 Elettori: 2.258 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CASTROLIBERO CANDIDATO VOTI % PERROTTI NICOLETTA 0 0 SERRA FRANCESCO DETTO CICCIO 0 0 VILLELLA PASQUALE Elettori: 8.160 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CASTROVILLARI CANDIDATO VOTI % BELLO ERNESTO 0 0 SALERNO EUGENIO 0 0 DONADIO LUCA DE GAIO ANNA Elettori: 20.414 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CERZETO CANDIDATO VOTI % CASCARDO SILVIO GERALDO 0 0 RICIOPPO OTTORINO 0 0 RIZZO GIUSEPPE Elettori: 2.083 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

DIPIGNANO CANDIDATO VOTI % SORCALE GAETANO 0 0 GALLO EUGENIO 0 0 GIANNOTTA ANDREA CRESCIBENE ANTONIO Elettori: 4.552 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

FALCONARA ALBANESE CANDIDATO VOTI % PORCO GIUSEPPE 0 0 Elettori: 1.299 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

FRANCAVILLA MARITTIMA CANDIDATO VOTI % LUCENTE PINO 0 0 MAURO BONIFACIO 0 0 Elettori: 2.490 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

GRISOLIA CANDIDATO VOTI % BELLUSCI SAVERIO 0 0 LONGO ANTONIO 0 0 Elettori: 2.363 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MANDATORICCIO CANDIDATO VOTI % VILLELLA TERESA MARIA 0 0 IOZZI CATALDO 0 0 Elettori: 3.319 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MARANO MARCHESATO CANDIDATO VOTI % TENUTA GIOVANNI 0 0 VIVACQUA EDUARDO 0 0 NAPOLI AGOSTINO Elettori: 3.333 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ORSOMARSO CANDIDATO VOTI % BOTTONE ALBERTO 0 0 RIENTI SIMONE 0 0 Elettori: 2.564 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

PAPASIDERO CANDIDATO VOTI % OLIVA LUCA 0 0 CONTE FIORENZO 0 0 ADDUCI ANDREA Elettori: 5.921 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

PATERNO CALABRO CANDIDATO VOTI % PAPAIANNI LUCIA 0 0 BELTRANO SANTOCARMINE 0 0 Elettori: 1.867 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ROGGIANO GRAVINA CANDIDATO VOTI % ZAPPONE FRANCESCO 0 0 DE MAIO SALVATORE 0 0 Elettori: 8.228 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN FILI CANDIDATO VOTI % CRIBARI LINDA 0 0 DAVID LAURA Elettori: 2.873 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN GIOVANNI IN FIORE CANDIDATO VOTI % BARILE ANTONIO 0 0 AMBROGIO MARCO 0 0 BELCASTRO GIUSEPPE CANDALISE LUIGI Elettori: 18.803 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SANT’AGATA DI ESARO CANDIDATO VOTI % RAIMONDO GIAN CARLO 0 0 NOCITO MARIO Elettori: 2.654 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN LORENZO DEL VALLO CANDIDATO VOTI % MARRANGHELLO LUCIANO FRANCESCO 0 0 RIMOLI VINCENZO 0 0 Elettori: 3.052 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN PIETRO IN GUARANO CANDIDATO VOTI % PRINCIPE MARIO 0 0 AGOSTO TIZIANA 0 0 ACRI FRANCESCO Elettori: 3.120 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

TORTORA CANDIDATO VOTI % CARLUCCIO SALVATORE 0 0 Elettori: 4.902 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –