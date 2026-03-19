Il nuovo movimento politico di Vanacci per la prima volta si presenta in Calabria

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Dopo lo strappo con la Lega, nasce il nuovo movimento politico del generale Vannacci, “Futuro Nazionale” e sarà presentato per la prima volta in Calabria a Rende (Cs). Incontro organizzato dal responsabile del Sud Rossano Sasso

Ad inizio Febbraio il generale politico Roberto Vanacci ha consumato lo strappo dalla Lega annunciando la nascita del movimento “Futuro Nazionale”. Un movimento che in questo mese si sta presentando in tutt’Italia con incontri pubblici e conferenze stampe. Lunedi 23 marzo tocca per la prima volta alla Calabria conoscere questa nuova realtà politica. Ed eccolo l’incontro organizzato con il responsabile del Sud Italia di Futuro Nazionale l’onorevole Rossano Sasso.

Alle 19.00, tesserati, simpatizzanti, curiosi e appassionati di politica avranno la possibilità di confrontarsi con l’onorevole Sasso che ,da deputato della Lega Salvini Premier ha ricoperto il ruolo di sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione (dal 1 marzo 2021 al 22 ottobre 2022) con il Governo Draghi. Nel Febbraio 2026 anche lui ha annunciato l’addio alla Lega per aderire a Futuro Nazionale. Il deputato barese nel 2014 è stato uno dei fondatori del movimento politico di Matteo Salvini al Sud, quando fare politica per la Lega nel meridione era impresa proibitiva.

Dopo anni di militanza nella Lega Salvini Premier questo nuovo inizio nel movimento ideato da Vannacci scegliendo di seguire la battaglia identitaria e sovranista proposta dallo stesso generale. Lo strappo con la Lega consumato da Vanacci ,subito dopo, fu seguito da un sondaggio che attesta attualmente Futuro Nazionale già al 3,5%. Ma di questo e di tanto altro se ne parlerà in un pomeriggio di lunedi 23 marzo che si annuncia ricco di curiosità, notizie e progetti futuri per le prossime competizioni elettorali da affrontare in Calabria.