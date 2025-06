Rende, inizia l’era di Principe sindaco, insediato il Consiglio comunale: Adamo presidente

3 minuti per la lettura

A Rende parte ufficialmente la consiliatura con Sandro Principe sindaco, Francesco Adamo eletto presidente del Consiglio comunale, vice Massimo La Deda e Stefania Galassi

RENDE – L’ATMOSFERA era da primo giorno di scuola. Da una parte l’entusiasmo e la voglia di fare bene per il nuovo inizio, dall’altra la solennità del momento perché occupare uno scranno nel Consiglio comunale comporta onori ed oneri. Ieri con l’insediamento del civico consesso è definitivamente partita la consiliatura targata Sandro Principe. Una sala consiliare di piazza Matteotti stracolma per l’esordo dell’assise cittadina. Sorrisi, baci e abbracci (immancabili foto e selfie) e banda comunale per l’esordio del Consiglio comunale che non si riuniva da due anni a causa dello scioglimento dello stesso per infiltrazioni mafiose. Clima disteso, dicevamo, e tanta emozione. Anche perché rispetto alla scorsa consiliatura il restyling è stato massiccio.

Tantissime new entry sia in maggioranza che in minoranza. Sotto i riflettori anche la Giunta nominata nei giorni scorsi da Principe. Anche qui fatta eccezione per Pierpaolo Iantorno, nessuno ha mai ricoperto la carica di assessore (Federico Jorio, Daniela Ielasi, Veronica Stellato, Vittoria Belvedere e Andrea Cuzzocrea). Occhi puntati sul vicesindaco con delega all’Urbanistica e allo Spettacolo Fabio Liparoti che con la solita discrezione e serietà sembra già calato alla perfezione nel delicato ruolo che lo attende.

Il civico consesso registra anche dei ritorni come quello di Clelio Gelsomino, battagliero colonnello della Federazione riformista.

Poche le donne che siederanno nel civico consesso, si tratta di Marinella Castiglione, Rossella Gallo, Stefania Galassi, Adriana Calvelli e Francesca Cufone. Su quest’ultima c’è ancora l’asterisco poiché subentrerà nella prossima seduta in luogo ad Andrea Cuzzocrea nominato assessore ( presidente “provvisorio” in quanto consigliere anziano). Sono 42 anni gli anni di differenza tra il consigliere senior Luigi Superbo, veterano dell’assise, e il più giovane membro del Consiglio Federico Belvedere (classe 2000). Raggiante Francesco Adamo che, come già annunciato, è stato eletto presidente. I suoi vice saranno Massimo La Deda e Stefania Galassi.

Francesco Adamo

RENDE, AL VIA L’ERA DI SANDRO PRINCIPE, LA COMMOZIONE DEL NEO SINDACO

Dopo le surroghe c’è stato il giuramento di Principe visibilmente commosso. «Non ho ambizioni personali, ma la volontà di dare un contributo per far fare un balzo avanti a Rende, cosicché torni ad essere punto di riferimento dell’area urbana e della Regione. Ce la metterò tutta e non ho difficoltà a chiedere un aiuto ai compagni della maggioranza, ma anche ai colleghi dell’opposizione. Sarò il sindaco di tutto e porremo le questioni nelle loro oggettività, pertanto è gradito il contributo di tutti».

«La nostra Costituzione è stata definita “rivoluzionaria” – ha evidenziato Principe – perché esalta i principi di democrazia e libertà. Questo non solo perché rigetta i sistemi autoritari, ma perché lancia dei messaggi di cui bisogna tenere conto. Io richiamo l’articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza», ha detto Principe citando Tocqueville e battezzando una nuova pagina amministrativa.