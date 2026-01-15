Cassano, scuola al freddo. Scattano scintille e schermaglie politiche

2 minuti per la lettura

Scuola al freddo: sul plesso scolastico di via Corrado Alvaro a Cassano, scattano scintille tra Italia Viva, Partito Socialista, Più Europa e Forza Italia

CASSANO – Scuola al gelo: scintille tra Italia Viva, Partito Socialista, Più Europa e Forza Italia. Al centro della schermaglia c’è il plesso scolastico di via Corrado Alvaro, dove alcuni studenti si troverebbero a fare i conti con aule gelide, scatenando una reazione a catena tra le forze politiche. I circoli cittadini di Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Più Europa, hanno lanciato l’allarme con un comunicato congiunto e hanno denunciato con forza la mancanza di riscaldamento di alcune classi della scuola di Via Corrado Alvaro chiedendo un intervento immediato degli enti preposti e una verifica a tappeto su tutti gli edifici scolastici del territorio comunale. «La situazione è grave e va avanti da giorni senza riscontri positivi», scrivono i rappresentanti dei tre partiti. «Bisogna darsi una mossa: le basse temperature impongono azioni rapide e decise. Non si può restare indifferenti davanti alle lamentele di madri e studenti».

LA REPLICA DEL CIRCOLO DI FORZA ITALIA DI SIBARI

Immediata è stata la risposta del circolo di Forza Italia di Sibari, con una nota del commissario Francesco Celiberto, che ha spostato la “questione” dalla protesta alla competenza amministrativa, criticando l’approccio dei rappresentanti di Italia Viva, Psi e +Europa. Il commissario della sezione di Forza Italia di Sibari, come prima cosa, ha inteso chiarire che la manutenzione degli impianti nel plesso in questione è di stretta competenza della Provincia.

«Prima di strumentalizzare politicamente, sarebbe opportuno documentarsi», attacca l’esponente di Forza Italia, precisando di essersi già interfacciato con il consigliere provinciale Chiaravalle. Secondo quanto emerso, il disservizio riguarderebbe specificamente le ore pomeridiane e non sarebbe mai stato segnalato ufficialmente in precedenza, «nemmeno dalla passata amministrazione».

SCUOLA AL FREDDO A CASSANO: «I PROBLEMI SI RISOLVONO CON IL CONFRONTO, NON CON I COMUNICATI STAMPA»

«L’ente provincia – ha annunciato Francesco Celiberto – si è prontamente attivato interfacciandosi con la società che gestisce la manutenzione delle scuole e ha concordato che, nei giorni in cui sono previste attività pomeridiane, gli impianti saranno regolarmente attivi, superando così il problema. Ribadiamo con forza – ha concluso il commissario della sezione di Fi di Sibari, Francesco Celiberto – che i problemi si risolvono con il confronto serio, con il dialogo istituzionale, con il lavoro silenzioso e quotidiano, non certo con comunicati stampa a caccia di un titolo o di un po’ di notorietà».