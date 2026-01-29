Cosenza, Caruso annuncia la rimodulazione della Giunta

1 minuto per la lettura

Il 30 gennaio il sindaco di Cosenza Franz Caruso annuncerà a Palazzo dei Bruzi la rimodulazione della Giunta

COSENZA – Il 30 gennaio 2026 alle ore 11,30, il sindaco Franz Caruso renderà nota, in una conferenza stampa convocata nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, la rimodulazione della Giunta comunale. Nel corso dell’incontro con i giornalisti saranno comunicate le deleghe attribuite ai singoli assessori.

Rispetto ai pronostici della vigilia, seppur in attesa dell’ufficialità, non sono previsti colpi di scena. Dentro Rosario Branda, Gianluca Orrico, Raffaele Fuorivia e Valentina Varchera. Fuori Francesco De Cicco (approdato nel frattempo a Palazzo Campanella), Pina Incarnato e Massimiliano Battaglia.

Maria Locanto resterà vicesindaca: perde la delega all’Ambiente in cambio di quella degli Affari Generali. A Damiano Covelli confermate le deleghe, tra le altre, ai Lavori Pubblici e ai Trasporti. Maria Teresa De Marco continuerà ad occuparsi di Salute così come Veronica Buffone Welfare. A Pasquale Sconosciuto passa la Manutenzione, mentre a Gianluca Orrico vanno Verde Pubblico, Decoro e Quartieri e Frazioni. L’ex direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda si occuperà di Attività Produttive, Valentina Varchera di Ambiente e Raffaele Fuorivia delle società comunali partecipate. Il sindaco tratterà per sé Urbanistica, Polizia Municipale e Tributi.

Nel corso della conferenza stampa il sindaco annuncerà anche il ritocco delle deleghe affidate ai consiglieri di maggioranza.