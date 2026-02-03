Cosenza, dopo la svolta “esodo” dal circolo del Pd

2 minuti per la lettura

Sette consiglieri di maggioranza, l’assessore Damiano Covelli e il vicesindaco Maria Locanto lasciano il circolo del Pd di Cosenza

COSENZA – Caos totale nel Pd bruzio. La posizione emersa il 2 febbraio nell’assemblea del circolo del Partito democratico non è piaciuta agli altri dem presenti nella maggioranza targata Franz Caruso che hanno annunciato l’abbandono dallo stesso circolo.

“Alla luce del comunicato diffuso dal circolo del Partito Democratico di Cosenza città che sancisce di fatto l’uscita dalla maggioranza comunale e preannuncia la volontà di determinarsi di volta in volta sui singoli provvedimenti, i sette consiglieri comunali di Cosenza – Giuseppe Mazzuca (presidente del Consiglio comunale), Assunta Mascaro, Concetta De Paola, Francesco Graziadio, Aldo Trecroci, Gianfranco Tinto e Giuseppe Ciacco – insieme agli assessori Maria Locanto e Damiano Covelli, prendono atto di una decisione grave e politicamente irresponsabile, che sconfessa apertamente le determinazioni assunte nel corso dell’incontro tenutosi domenica dei tutti i rappresentanti istituzionali presenti a Palazzo dei Bruzi” si legge in una nota.

“Una scelta assunta senza alcun confronto reale, nel merito e nel metodo, e che rompe unilateralmente un percorso politico condiviso, scaricando sulle istituzioni, sulla città e la sua comunità, le conseguenze di una linea confusa e contraddittoria”, spiegano i nove esponenti dem.

LA FUORIUSCITADAL CIRCOLO CITTADINO DEL PD

“Per queste ragioni Giuseppe Mazzuca, Assunta Mascaro, Concetta De Paola, Francesco Graziadio, Aldo Trecroci, Gianfranco Tinto e Giuseppe Ciacco, gli assessori Maria Locanto e Damiano Covelli, formalizzano l’uscita dal circolo PD di Cosenza, già preannunciata nei giorni scorsi”, si legge ancora.

“Si tratta di una decisione certamente sofferta ma inevitabile, assunta per rispetto delle Istituzioni, degli elettori e di un mandato politico chiaro e cristallino, che non può essere piegato a logiche di corrente o a scelte calate dall’alto”, proseguono i membri della maggioranza.

“Giuseppe Mazzuca, Assunta Mascaro, Concetta De Paola, Francesco Graziadio, Aldo Trecroci, Gianfranco Tinto, Giuseppe Ciacco, Maria Locanto e Damiano Covelli, esprimono, infine, il più fermo e sdegnato dissenso nei confronti di una decisione che indebolisce il Partito Democratico che, nel tentativo di minare la credibilità dell’azione amministrativa portata avanti, allontana ulteriormente il partito dai bisogni reali della città”, conclude la nota.