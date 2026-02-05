Scomparsa di Marta Petrusewicz, il cordoglio di Marcello Manna

2 minuti per la lettura

L’ex sindaco di Rende Marcello Manna ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Marta Petrusewicz: “Diffondeva un’empatia inesauribile”.

RENDE (COSENZA) – La scomparsa di Marta Petrusewicz ha generato un’ondata di commozione i tutta l’area urbana di Cosenza e non solo. Un’accademica sobria ed elegante apprezzata da tutti per la sconfinata cultura e i modi garbati. Non poteva mancare un messaggio di cordoglio da parte dell’ex sindaco di Rende Marcello Manna per per sei anni la volle in Giunta affidandole l’assessorato alla Cultura. “Ci sono persone che, per ciò che sono e per ciò che donano, sembrano non poter essere associate alla morte. Marta era una di queste. Per la sua intelligenza luminosa, per i progetti che aveva ancora nel cuore, per l’empatia inesauribile che sapeva diffondere intorno a sé”, ha affermato Manna.

“Abbiamo avuto il privilegio e l’onore di averla come assessore alla Cultura del Comune di Rende. Assessori, consiglieri, personale, militanti: tutti siamo rimasti rapiti dalla sua personalità. Dalla sua umanità, dalla sua dolcezza, dalla competenza enorme che portava con naturalezza, senza mai ostentarla” rileva l’ex sindaco. “Ricordo ancora quando, a Roma, durante una manifestazione culturale, Gianni Letta mi fece i complimenti per la presenza di Marta in giunta. «Rende è una città fortunata ad avere un assessore di tanta cultura», disse. Ed era vero. Marta ha cambiato passo e ambizioni alla politica locale”, si legge ancora nel suo messaggio di cordoglio.

“Il Museo del Presente, divenuto uno dei luoghi culturali più importanti della regione. Le biblioteche trasformate in spazi vivi, aperti, inclusivi. La cittadinanza attiva, i progetti educativi, le reti culturali, e tanto, tanto altro. Il Laboratorio Civico le deve molto: idee, visioni, metodo, entusiasmo”, rileva l’ex sindaco. “Rende ha conosciuto, grazie a lei, una personalità culturale capace di segnare un nuovo modo di fare politica: rigoroso, generoso, profondamente orientato al bene della comunità. Sono certo che la città saprà custodirne il ricordo, non come un semplice omaggio, ma come un’eredità da onorare. Marta lascia un vuoto enorme, ma anche una traccia luminosa. E quella traccia continuerà a guidarci”, conclude Manna.