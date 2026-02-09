Cosenza, a Donnici nasce un comitato di quartiere

3 minuti per la lettura

A Donnici sarà istituito un comitato di quartiere, l’annuncio del sindaco di Cosenza Franz Caruso: “Risposte rapide e dirette”

COSENZA – Su proposta del sindaco Franz Caruso, sarà istituito a Donnici un Comitato di Quartiere che avrà il compito di dialogare in maniera diretta e costante con il Primo Cittadino e con i suoi più stretti collaboratori. “L’obiettivo – ha spiegato Franz Caruso nel corso dell’incontro tenutosi sabato sera con i residenti – è avviare un’azione sinergica con la cittadinanza, così da garantire risposte più rapide ed efficaci alle esigenze della popolazione e rendere Donnici, una delle frazioni collinari più belle e popolose del nostro territorio urbano, sempre più attrattiva e meglio integrata con il resto della città”.

L’INCONTRO A DONNICI

L’incontro, molto partecipato, ha visto la presenza dell’intero esecutivo comunale accanto al Sindaco e di numerosi consiglieri comunali. Un’occasione di confronto diretto e costruttivo, utile a fare il punto sulle principali criticità che insistono sull’intera zona di Donnici.

Tra le problematiche particolare attenzione alle condizioni della strada Calacroce che, soprattutto in occasione delle piogge, continua a creare disagi e difficoltà sia agli automobilisti che agli abitanti. Su questo punto il Sindaco ha rassicurato i presenti: “La situazione è già alla mia attenzione – ha affermato –. Se avessimo ereditato un Ente economicamente sano e non in dissesto, l’intervento sarebbe stato già realizzato. Siamo, invece, costretti a lavorare per individuare fonti di finanziamento adeguati”.

RIQUALIFICAZIONE E FESTA DELL’UVA

Nel corso del confronto è emersa anche la necessità di intervenire sulla riqualificazione di alcune aree ed edifici abbandonati da tempo, con l’obiettivo di affidarli in gestione e avviare nuove politiche di socialità e convivialità a beneficio della comunità. I residenti hanno inoltre richiesto una maggiore attenzione al decoro urbano, segnalando una presenza giudicata insufficiente della cooperativa incaricata, soprattutto in alcune zone della frazione.

Ampio spazio è stato infine dedicato alla Festa dell’Uva, che i cittadini di Donnici vorrebbero meglio strutturata e maggiormente rispondente alle peculiarità del territorio, anche al fine di trasformarla in un vero attrattore turistico. Un obiettivo già condiviso dal Sindaco Franz Caruso e dall’assessore alle Attività produttive Sarino Branda, il quale ha annunciato alcune novità che si intende introdurre già dalla prossima edizione della manifestazione, con il pieno coinvolgimento dei produttori vitivinicoli locali.

LE PAROLE DI FRANZ CARUSO

“Donnici è una mia priorità, al pari delle altre zone periferiche e dei quartieri popolari della città – ha sottolineato Franz Caruso nel suo intervento conclusivo –. Certo dobbiamo fare ancora molto e di più. Epperò abbiamo già attenzionato, per esempio, il Palazzetto dello Sport, per il quale abbiamo stanziato circa 4 milioni di euro destinati all’abbattimento e alla ricostruzione dell’impianto, così da renderlo sicuro, moderno e funzionale per la comunità locale”.

Il Sindaco ha poi ricordato l’impegno dell’Amministrazione anche sul fronte della messa in sicurezza del territorio: “Abbiamo avviato e portato a termine diverse procedure per contrastare il dissesto idrogeologico nella frazione di Donnici, inserendola in un piano di interventi più ampio che coinvolge anche il centro storico e le frazioni di Borgo Partenope e Sant’Ippolito. Dopo oltre un decennio, siamo riusciti a riaprire la viabilità a Portapiane, riqualificando e mettendo in sicurezza il muro franato”.

“UNA MARCIA IN PIÙ PER DONNICI”

“Oggettivamente – ha concluso Franz Caruso – in questi quattro anni abbiamo lavorato in un contesto cittadino complessivamente fortemente compromesso. Ora, a Donnici, dobbiamo imprimere una marcia in più. Lo faremo insieme ai cittadini, anche grazie alla nascita del Comitato di Quartiere, che rappresenterà uno stimolo costante e un importante punto di confronto”.

Rivolgendosi ai presenti, il Primo Cittadino ha infine ringraziato tutti per la partecipazione qualificata ed attiva: “Vi ringrazio per la presenza, per la capacità di confronto dimostrata e per le idee nuove emerse nel corso dell’incontro. Mi impegnerò a trasformarle in azioni concrete perché Donnici deve essere sempre più integrata al territorio urbano e, insieme all’intera città, deve avere un futuro di crescita e sviluppo”.