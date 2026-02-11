Comune di Cosenza, Dodaro presidente della commissione Verde pubblico

2 minuti per la lettura

Colpo di scena nella commissione Verde pubblico del Comune di Cosenza, eletto il consigliere di minoranza Alfredo Dodaro

COSENZA – Doveva essere un semplice passaggio di consegne. Formale e indolore. E invece la nuova presidenza della commissione Verde pubblico del Comune di Cosenza ha riservato un coup de theatre non di poco conto. Il presidente sarà infatti il consigliere di minoranza Alfredo Dodaro che subentra al dimissionario Andrea Golluscio. La maggioranza si è incartata e ha verosimilmente dato per scontato il voto compatto in Commissione per l’elezione di Alessandra Bresciani. Peccato però, per la maggioranza del sindaco di Cosenza Franz Caruso, che la stessa consigliera è stata vittima del fuoco amico dei “franchi tiratori”.

Per gli amanti della statistiche e dei numeri cinque voti sono andati ad Alfredo Dodaro, tre ad Alessandra Bresciani, uno a Massimiliano D’Antonio e una scheda si è rivelata nulla. I voti della minoranza erano quattro, da composizione della Commissione, quindi è evidente che un voto della maggioranza è andato a Dodaro e un altro a D’Antonio. Suffragi in meno per Bresciani. Circostanze che quindi hanno sancito l’inattesa elezione del consigliere d’opposizione.

Nei corridoi di Palazzo dei Bruzi la vicenda non è certo passata inosservata. Tensioni tra maggioranza e minoranza e accuse incrociate all’interno della stessa maggioranza. All’opposizione non è sembrato vero di ricevere un simile regalo.

Dopo la rimodulazione di Giunta le frizioni nella maggioranza non solo non sono scomparse ma hanno trovato maggiore vigore. Nel Partito democratico è sotto gli occhi di tutti la spaccatura ormai insanabile tra Francesco Alimena e Massimiliano D’Antonio da un parte e il resto dei dem dall’altra. C’è sempre la grana del Psi con Antonello Costanzo a cui Caruso ha tolto la delega al Patrimonio. E poi non mancano i separati in casa capitanati da Roberto Sacco.

Il passo falso di ieri ha ricordato, per certi versi, la mancata elezione a presidente del Collegio dei revisori di Francesco Colistro in luogo di Andrea Manna. Anche in quell’occasione la maggioranza si spaccò sebbene le due situazioni siano profondamente diverse tra loro. Ieri il flop è stato figlio probabilmente di una sottovalutazione generale, di qualche imprevisto e della scaltrezza di chi ha beneficiato dei primi due fattori.