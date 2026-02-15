Elezioni provinciali di Cosenza, Faragalli in campo

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli sarà il candidato del centrodestra nelle elezioni provinciali di Cosenza.

COSENZA – Sarà il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli il candidato del centrodestra per la presidenza della Provincia di Cosenza. Sfiderà nelle elezioni provinciali dell’8 marzo il primo cittadino di Cosenza Franz Caruso. Il sindaco del capoluogo, com’è noto, è stato invece indicato dal centrosinistra per ricoprire il ruolo che fu precedentemente di Rosaria Succurro.

IL CENTRODESTRA FA ALL-IN SU FARAGALLI

Il centrodestra va compatto sul giovane sindaco di Montalto Uffugo e tenterà di strappare la presidenza al sindaco del capoluogo. Quest’ultimo, in ossequio al voto ponderato a al sostegno che gli dovrebbe essere garantito dalle maggioranze dei Comuni di fascia E Cosenza, Rende e Corigliano Rossano, appare favorito. Tuttavia le elezioni provinciali di Cosenza, da quando sono divenute consultazioni di secondo livello, hanno spesso regalato sorprese con il centrosinistra protagonista in negativo in tal senso.

GIOVANE AMMINISTRATORE E FORZISTA

Faragalli è stato eletto sindaco di Montalto Uffugo nel 2024 sfiorando la vittoria al primo turno e vincendo poi nettamente il ballottaggio contro Mauro D’Acri. Forzista, è vicino all’area politica dell’assessore regionale Gianluca Gallo. Il suo nome circolava insistentemente da diverse settimane nella serata del 14 febbraio è arrivata l’ufficialità della candidatura.

ELEZIONI PROVINIALI, ISTRUZIONI PER L’USO

Le elezioni si svolgeranno l’8 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 20 , nei seggi presso la sede della Provincia di Cosenza di Piazza XV Marzo. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni del territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni. L’elezione del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali avviene con voto diretto, libero e segreto.

Le liste e/o le candidature alla carica di presidente sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza, con sede in in Piazza XV Marzo, nei seguenti giorni: dalle 8 alle ore 20 del 15 febbraio 2026 e dalle ore 8 alle ore 12 del 16 febbraio 2026.