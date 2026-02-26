Elezioni provinciali di Cosenza, Biagio Faragalli suona la carica

4 minuti per la lettura

Il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli ha presentato la candidatura per le elezioni provinciali di Cosenza.

COSENZA – Biagio Faragalli è il centro destra unito hanno dato appuntamento nel cuore dell’area urbana cosentina, a Rende, per presentare la candidatura alla presidenza della Provincia di Cosenza, del sindaco di Montalto Uffugo. Una candidatura che abbiamo definito già da oltre un mese come ovvia e scontata. La città di Montalto Uffugo è la più grande fra quelle della provincia, guidata dal centrodestra. L’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, in qualità di coordinatore provinciale di Forza Italia, ha puntato su Faragalli, suo uomo di fiducia che ha trovato il sostegno poi di tutta la coalizione.

CENTRODESTRA COMPATTO SU FARAGALLI

E all’appuntamento di Rende, ieri sera, erano in tanti venuti a testimoniare innanzitutto la collegialità della scelta di Faragalli. Dai forzisti ai rappresentanti della Lega e di Fratelli d’Italia nonché di Noi Moderati. È tempo di elezioni, ed in questi momenti che il centrodestra non si perde lacci e lacciuoli, ma anzi si presenta compatta e unita. Al tavolo dei relatori Luca Gencarelli, Riccardo Rosa, Annalisa Alfano, Leo Battaglia, Pierluigi Caputo e Angelo Brutto.

A moderare ed a introdurre Elvira Sangineto che ha invitato il consigliere regionale Rosaria Succurro a intervenire. Presidente della Provincia uscente, non tenendo conto della parentesi Lamensa, ha esordito parlando dell’auspicio che le province possano presto tornare protagoniste. “Faragalli , sono certa che sarà il prossimo presidente della Provincia, grazie alla fiducia che tutti i partiti gli hanno dato”. Ci ha pensato poi il consigliere regionale Riccardo Rosa a scaldare gli i cuori del centrodestra: «Abbiamo bisogno di vincere questa partita ed abbiamo un grande presidente che è Biagio Faragalli».

Non meno partecipato l’intervento di Annalisa Alfano di IdM: «Spero che questo sia l’ultimo presidente eletto con la legge Delrio, per come meritano i nostri territori». «La scelta di Faragalli è stata una scelta consapevole. Lui è avvertito come vicino da tutti, anche dai sindaci civici. È un grande rappresentante di tutte quelle espressioni che non sono del centrodestra».

Leo Battaglia per la Lega ha portato il sostegno del partito di Salvini e i saluti della deputata Simona Loizzo. Poi ha preso la parola il consigliere regionale Pierluigi Caputo: «Non dobbiamo parlare male degli avversari perché abbiamo tanti argomenti di cui parlare». Poi un assunto: «Il centrodestra unito vince e vinceremo anche questa volta».

PRESENTI I BIG DELLA COALIZIONE

In sala intanto si è arricchito il parterre di personalità politiche. Dai consiglieri regionali Piercarlo Chiappetta, Antonio De Caprio, Elisabetta Santoianni passando per la De Francesco. Angelo Brutto di FdI: «Faragalli è il migliore candidato possibile del centrodestra, sta dimostrando di fare bene a Montalto Uffugo. Uniti vinciamo e lo abbiamo dimostrato a livello regionale e nazionale». «I pronostici – ha continuato Brutto – dicono che siamo svantaggiati perché le tre maggiori città della provincia non sono guidate da noi ma dimostreremo che saremo in grado di sovvertire il pronostico”. Al tavolo dei relatori si sono uniti poi l’assessore Gallo e l’onorevole Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Gallo: «I relatori che hanno parlato prima di me hanno confermato che volgiamo continuare con l’esperienza nazionale e regionale anche alla Provincia».

«È vero siamo sfavoriti ma tantissimi sindaci e consiglieri comunali sovvertiranno questo pronostico ed avremo Faragalli presidente della Provincia e sarà il presidente di prossimità, di tutti i territori. È stato sempre vicino alla gente sin da ragazzo ed oggi è sindaco con merito e gradimento dei cittadini montaltesi». Cannizzaro, altro protagonista forzista regionale ha insistito sul tema dell’Unione: «Il centrodestra si è riunito, ha dibattuto e poi ha fatto la migliore scelta per la coalizione». «Sarai un presidente eccellente» ha detto rivolgendosi al sindaco di Montalto. Poi la stoccata. «Sarai votato da tanti amministratori che non sono di centrodestra. Loro litigano e litigano, poi si dividono. Noi discutiamo ma poi siamo sempre uniti». Un passaggio sibillino per il contendente al torno della Provincia, Franz Caruso. «Abbiamo alzato l’asticella alzando le aspettative dei cittadini di questa regione e non possiamo deluderli». Poi un passaggio strettamente politico-amministrativo: «Tutti i consiglieri dovranno avere delle deleghe, per una questione di responsabilità».

LE PAROLE DI FARAGALLI

Faragalli, messa da parte l’emozione ha preso la parola spiegando che lui sarà «il presidente di tutti e di tutta la coalizione, tutto insieme dovremo lavorare per la nostra provincia. Mi rivolgo agli amministratori che non hanno una casa e che siamo pronti ad ospitare perché non possiamo rischiare di tornare al voto fra un anno perché per poter governare c’è bisogno di stabilità». Il riferimento di Faragalli è stato verso Caruso, che da vincente alla Provincia e da «sconfitto al comune di Cosenza il prossimo anno, riporterebbe nuovamente tutti gli amministratori al voto per l’Ente».

«Sono onorato di condurre questa campagna elettorale per tutto il centrodestra. Io mi sono candidato 18 mesi fa a Montalto e ho dato subito le deleghe perché bisogna governare e c’è bisogno del sostegno di tutti e quindi ringrazio tutti coloro che hanno voluto il mio nome».