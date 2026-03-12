Cosenza, tempo di ritorni nel gruppo consiliare del Pd

2 minuti per la lettura

A Cosenza Francesco Graziadio, Aldo Trecroci e Gianfranco Tinto pronti a tornare nel gruppo consiliare del Pd.

COSENZA – Dal Partito democratico non sono mai andati via (nonostante l’espulsione, poi rivista dal “Var”). Ma ora Francesco Graziadio, Aldo Trecroci e Gianfranco Trecroci sono pronti a mettere fine all’esperienza del gruppo consiliare “Democrazia e partecipazione” (costituito circa due anni fa) e a ritornare nella casa madre del Pd a Palazzo dei Bruzi, magari con un posto privilegiato. I tre, in disaccordo con il modus operandi del partito, avevano deciso di abbandonare il gruppo consiliare nel civico consesso per costituirne un altro. La decisione fu l’ennesima buriana nella Federazione provinciale allora guidata da Vittorio Pecoraro. Richieste di espulsioni, ricorsi e controricorsi. Alla fine il nuovo gruppo venne costituito e Graziadio, Trecroci e Tinto restarono nel partito.

LE FRIZIONI NEL GRUPPO DEL PD

La possibilità di un cambiamento nel gruppo consiliare del Pd guidato da Francesco Alimena, emerse già all’indomani del fragoroso rimpasto di Giunta di Franz Caruso. La rimodulazione delle deleghe, con Cis-Agenda urbana e Centro storico tolte allo stesso Alimena, generò una serie di polemiche con una vigorosa presa di posizione del circolo cittadino del Partito democratico.

Tensioni, veleni e ripicche caratterizzarono l’inverno democrat. Sembrava che Assunta Mascaro potesse addirittura subentrare allo stesso Alimena ma poi prevalse lo status quo. Le elezioni provinciali fecero il resto, meglio non mettere troppo carne al fuoco. Archiviate le consultazioni con l’amara sconfitta di Caruso, a Palazzo dei Bruzi il Pd in Consiglio comunale potrebbe dunque rifarsi il look e ricompattarsi. Da un punto di vista tecnico i passaggi previsti sono la formalizzazione del ritorno dei tre nel gruppo originario del Pd, poi la convocazione del gruppo, quindi la partecipazione della maggioranza dei componenti e in ultimo il voto della maggioranza dei presenti.

I PASSAGGI PER LA RICHIESTA D’INGRESSO NEL GRUPPO CONSILIARE DEL PD

Il primo necessario step sarà dunque il ritorno dei tre consiglieri comunali sotto le insegne del Pd in Consiglio comunale. Ricordiamo che allo stato attuale il gruppo consiliare è composto da Francesco Alimena, Massimiliano D’Antonio, Giuseppe Mazzuca, Assunta Mascaro e Concetta De Paola. Con le eventuali (new) entry di Graziadio, Trecroci e Tinto a quel punto il gruppo potrebbe anche scegliere un nuovo capogruppo. Quest’ultima eventualità appare funzionale al ritorno dei tre e il nome caldo da giorni nei corridoi di Palazzo dei Bruzi è quello di Francesco Graziadio. Ma ovviamente la priorità in questa fase è concretizzare da un punto di vista tecnico e burocratico il riapprodo nel gruppo consiliare dem.

Dopo di che per il Pd nella maggioranza di Caruso potrebbe aprirsi un nuovo capitolo che, c’è da scommettere, sarà pregno di scontri e polemiche.