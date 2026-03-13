Rende, seminario di Enrico Caterini sul referendum costituzionale

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A Rende il seminario sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo con Enrico Caterini promosso dalla Federazione riformista.

RENDE (COSENZA) – «Con l’incontro del 12 marzo abbiamo inaugurato un ciclo di seminari dedicati ai temi dell’amministrazione, della politica e della governance, grazie al contributo di autorevoli esponenti del mondo accademico e degli operatori del settore». Con queste parole Cesare Loizzo, segretario della Federazione Riformista, ha presentato il “Seminario sul referendum del 22 e 23 marzo – Profili costituzionali e legislativi”, svoltosi nella sede del movimento a Rende. Ospite e relatore della serata, il professor Enrico Caterini, ordinario di Diritto privato all’Università della Calabria, che ha illustrato in modo chiaro e approfondito i contenuti della proposta di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura sottoposta a referendum.

Nel suo intervento, il prof. Caterini ha evidenziato che la revisione costituzionale non intende modificare l’equilibrio dei poteri né limitare l’autonomia della magistratura. Non una rivoluzione, dunque, ma un intervento di razionalizzazione e chiarimento istituzionale. La relazione ha dato vita a un dibattito vivace, in cui i partecipanti hanno discusso le contrapposte ragioni del sì e del no con la volontà di comprendere la riforma nel merito per esprimere un voto consapevole e informato.

«La serata inaugurale è stata un ottimo inizio», ha dichiarato Loizzo al termine dei lavori. «Abbiamo voluto avviare questi incontri di approfondimento perché siamo convinti che, per incidere nella vita dei territori, servano stimoli culturali adeguati. È fondamentale dare un segnale forte alle nuove generazioni, che troppo spesso rischiano di essere travolte dalla deculturalizzazione della politica e dalle derive populiste che ne derivano».