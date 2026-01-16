Comune di Cosenza, la squadra dei dirigenti

2 minuti per la lettura

Il decreto del sindaco di Cosenza Franz Caruso per gli incarichi delle funzioni dipartimentali e dirigenziali del Comune. Tutti i settori assegnati ai dirigenti, diverse conferme.

COSENZA – Un passaggio politico-amministrativo propedeutico alla rimodulazione della Giunta. Il sindaco di Cosenza dà seguito agli annunci delle scorse settimane e nomina la squadra dei dirigenti del Comune. Con decreto pubblicato il 16 gennaio 2026 il primo cittadino ha infatti conferito gli incarichi dipartimentali e dirigenziali.

Una sostanziale rotazione degli incarichi dei dirigenti con diverse conferme. In primo luogo la funzione di direttore del dipartimento amministrativo del Comune di Cosenza va a Matilde Fittante mentre il dipartimento tecnico sarà diretto da Giuseppe Bruno.

GLI INCARICHI AI DIRIGENTI DEL COMUNE DI COSENZA, TUTTI I SETTORI

Alla dirigente Isa Napoli il Settore 1° “Personale – Efficienza Amministrativa – Università – Ricerca – Politiche di Trasparenza e Partecipazione. A Giuseppe Bruno il Settore 2° (ad interim) “Servizi Demografici – Elettorale – Protocollo Generale – Archivio – Albo Pretorio on line – Notifiche – Urp” e il Settore 4° “Cultura – Teatro – Educazione – Istruzione – Spettacoli”.

Per Maltide Fittante arriva la conferma per il Settore 5° “Welfare – Formazione Lavoro – PNRR”. A Maria Colucci spetterà il Settore 12° “Appalti (Forniture – Servizi – OO.PP. – PNRR)” – Cimiteri – Datore di Lavoro. Marco De Rito continuerà a guidare il Settore 13° “Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio – Controllo di Gestione – Società Partecipate”. Carmelo Misiti si occuperà ancora del Settore 14° “Tributi e Riscossione – Servizio Idrico Integrato”.

Francesco Giovanazzo confermato al Settore 15° “Attività Produttive – Eventi – Fiere e Mercati”. Alessia Loise si occuperà ora del Settore 3° “Patrimonio – Strutture Ricreative – Planetario”. A Lorella Pezzi va il Settore 6° “Manutenzione ordinaria reti, impianti ed edifici – Segnaletica – Parco Auto – Protezione Civile”.

Il Settore 7° “LL.PP. – Manutenzione straordinaria – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione Reti Idrica e Fognaria – Centro Storico – Programma CIS e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere S. Lucia – PNRR” resta a Salvatore Modesto così come il Settore 8° “Ambiente – Transizione Ecologica – Tutela delle acque e depurazione – Agricoltura Urbana – Verde Pubblico – Cooperative – Decoro Urbano – PNRR” a Giovanni Ramundo.

Il Settore 9° “Viabilità – Trasporti e Mobilità” va ad interim a Francesco Azzato che guiderà anche il Settore 10° “Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – Riqualificazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – Attuazione Programmi ERP – Attuazione Programma Piano Periferie- PNRR”. Antonella Rino infine confermata al Settore 11° “Politiche della Salute – Sport come benessere e cura – Gestione Impianti/Strutture sportive – Politiche e rapporti con l’Associazionismo di Settore – Canili”.