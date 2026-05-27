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Cosenza unita contro il trasferimento dell’ospedale Annunziata a Rende. Sindaco Caruso, cittadini e opposizioni contestano il piano della Regione Calabria e chiedono chiarezza su fondi e futuro dell’hub sanitario

LA difesa dell’ospedale dell’Annunziata è diventata una battaglia che ha ricompattato la città di Cosenza in una mobilitazione trasversale nata dal basso. Piazza Kennedy ha unito cittadini, operatori sanitari, associazioni e amministratori locali, tutti concordi nel respingere il piano della Regione Calabria di trasferire il nuovo nosocomio a Rende. Il messaggio è netto: nessuno si oppone alla nascita del nuovo policlinico universitario, ma la storica funzione di ospedale “hub” non può essere scippata alla città, pena il definitivo svuotamento del tessuto urbano e l’isolamento dell’intero comprensorio meridionale della provincia.

COSENZA IN PIAZZA PER DIFENDERE L’ANNUNZIATA

Un coro unanime che ha incassato il pieno sostegno del sindaco Franz Caruso, il quale ha affrontato i nodi tecnici e politici della vicenda con estrema durezza. «L’Annunziata – ha detto Caruso – non risponde più agli standard minimi richiesti dalla sanità europea, c’è bisogno di un nuovo ospedale ma c’è la necessità di difendere quello che c’è. I problemi legati alla realizzazione non riguardano la scelta del luogo nella città, ma una chiara volontà politica di spostare l’ospedale dell’Annunziata da Cosenza a Rende.

È anacronistico pensare che il finanziamento dell’Inail porti nell’oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di secondo livello di Cosenza a Rende. Bisogna verificare i passaggi seguiti dalla Regione per spostare il finanziamento da una città all’altra e valutarne le reali prospettive: con il solo stanziamento Inail, non essendo destinato nulla per il completamento dei tre lotti funzionali, se ne finisce sì e no uno, il che significa realizzare 500 posti letto in meno rispetto all’Annunziata. Non si può parlare di un miglioramento dell’offerta sanitaria, tutt’altro».

«C’È BISOGNO DI UN NUOVO OSPEDALE, MA ANCHE DIFENDERE QUELLO CHE C’È»

Una posizione condivisa e rafforzata dalla base popolare, rappresentata in piazza da Giannino Dodaro, coordinatore dei comitati di quartiere, che ha rimarcato il sentimento della comunità: «Siamo in piazza per difendere la nostra città e il suo presidio sanitario. Da tutti gli interventi di questa sera è emerso chiaramente che l’ospedale hub deve rimanere a Cosenza. Siamo d’accordo sulla realizzazione di un policlinico universitario a Rende, ma l’ospedale deve restare nella nostra città».

OSPEDALE, UNA CITTÀ E UNA POLITICA UNITE

La manifestazione ha registrato anche una forte saldatura tra i movimenti civici e le opposizioni in consiglio regionale e in Parlamento, pronte a dare battaglia sulla gestione dei fondi e sulla reale fattibilità delle opere annunciate. La deputata del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, ha spostato l’indice contro la governance regionale guidata da Roberto Occhiuto, contestando la mancanza di trasparenza e l’assenza di investimenti concreti sulla medicina del territorio: «Abbiamo posto da tempo una serie di domande al presidente Occhiuto perché vediamo solo render e video social. Ad oggi esiste soltanto il finanziamento per l’ospedale di Cosenza, non per il policlinico: qual è la tabella di marcia, dove si prenderanno gli altri investimenti e che fine farà l’Annunziata?

Depotenziarlo significa far perdere a Cosenza un cuore sociale ed economico e un riferimento per le comunità a sud della città. Abbiamo diritto a un policlinico universitario perché la ricerca e l’innovazione sono fondamentali, ma abbiamo anche diritto a un ospedale che sappia curare i malati e a una medicina territoriale che esista realmente: dei fondi Pnrr destinati a quest’ultima non abbiamo visto un euro. Non vogliamo ragionare del ‘dove’ ma del ‘come’, perché temiamo che alla fine non si faccia né il policlinico né l’ospedale hub».

LE RICADUTE DI UN EVENTUALE TRASFERIMENTO

Sulle ricadute socio-economiche che un eventuale trasferimento comporterebbe per il capoluogo si è soffermata anche Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, che ha evidenziato le incongruenze normative e finanziarie del progetto: «Il problema dell’ubicazione è secondario, ma spogliando Cosenza dell’hub si viene a svuotare la città e tutta la parte sud della provincia, creando un problema sociale, commerciale e di vivibilità. L’azienda ospedaliera universitaria ancora non è stata avallata dal governo, quindi non esiste; è giusto che l’università di medicina abbia il proprio ospedale per fare ricerca ad Arcavacata, e si potrebbero chiedere ulteriori fondi per questo, ma non si deve togliere l’ospedale hub dal territorio. I soldi che sono stati stanziati sono per l’ospedale di Cosenza».