“Chiesa in uscita e pedagogia degli ultimi”: l’arcivescovo Checchinato all’UniCal

L’arcivescovo Checchinato incontrerà gli studenti dell’UniCal per un seminario sulla pedagogia della relazione e l’impegno sociale, nel solco dell’insegnamento di Papa Francesco.

COSENZA- “Chiesa in uscita e Pedagogia degli Ultimi” è il tema del seminario che vedrà l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Giovanni Checchinato, incontrare gli studenti di Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria. L’evento, organizzato nell’ambito delle attività del corso di Pedagogia dell’Antimafia, si terrà lunedì 17 marzo 2025 alle ore 14 presso l’University Club dell’ateneo. L’incontro si propone di esplorare il contributo dell’educazione cristiana nella promozione di una pedagogia della giustizia sociale e dell’inclusione, temi centrali per affrontare le problematiche legate alla povertà educativa e alle disuguaglianze.

L’Arcivescovo Checchinato discuterà con gli studenti le ragioni di una pedagogia della relazione e dell’impegno sociale a favore degli ultimi, nel solco dell’insegnamento di Papa Francesco. Il seminario sarà aperto dall’introduzione di Francesco Altimari, fondatore e decano del dipartimento di Culture, Educazione e Società, mentre Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia, coordinerà il dibattito. Interverrà anche Valentina Serianni, educatrice socio-pedagogica e laureanda in Scienze Pedagogiche all’UniCal.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione avviato da Papa Francesco, che sottolinea la necessità di un cambiamento nell’educazione per costruire un mondo più giusto e solidale. Il Pontefice invita a promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della fraternità globale, in un’epoca segnata da conflitti e disuguaglianze. L’incontro tra l’Arcivescovo Checchinato e gli studenti dell’UniCal rappresenta un’occasione importante per approfondire il ruolo dell’educazione nella costruzione di una società più inclusiva e attenta ai bisogni degli ultimi.