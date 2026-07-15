La Cappella dei Nobili della Cattedrale di Cosenza per il Fai

1 minuto per la lettura

COSENZA – In occasione della XIII edizione de “I Luoghi del Cuore” è stato organizzato un evento per presentare la candidatura della bellissima chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo, meglio nota come Cappella dei Nobili, che si trova in un cortile all’interno della Cattedrale di Cosenza, per i Luoghi del Cuore FAI.

I Luoghi del Cuore è un programma nazionale del FAI, in collaborazione con Banca Intesa San Paolo, dedicato alla cura ed alla valorizzazione del nostro patrimonio. Il censimento, che dà la possibilità di votare i Luoghi del Cuore fino al 15 dicembre 2026, consente a tutti di partecipare concretamente alla salvaguardia di beni culturali e paesaggistici abbandonati o degradati, spesso per incuria o mancanza di fondi.

Proprio per l’iniziativa del Fai, oggi, mercoledì 15 luglio, alle 19 nella Cattedrale in piazza Duomo, Cosenza, si potrà ascoltare la storia e la bellezza della Cappella dei Nobili attraverso il racconto dello storico Rinaldo D’Alessandro.

Architetto e dottore di ricerca in Storia dell’architettura alla Sapienza di Roma, e in storia dell’Arte alla Sorbonne Université di Parigi, docente a contratto alla facoltà di Architettura della Sapienza, ha collaborato con centri di ricerca internazionale. È autore di oltre 20 saggi scientifici e della monografia “La Cattedrale di Cosenza – Accenti internazionali sull’Architettura della Val di Crati”.