Cosenza, l’icona della Madonna del Pilerio trasferita nella navata della cattedrale

2 minuti per la lettura

Con l’aiuto dei vigili del fuoco l’icona della Madonna del Pilerio è stata trasferita nella navata centrale della cattedrale di Cosenza per le celebrazioni dei 450 anni dalla peste.

COSENZA – In occasione della festa del Pilerio a Cosenza l’icona della Madonna ha lasciato la cappella e si trova ora nella navata della cattedrale. L’icona per questo periodo di festa è posizionata davanti a un pilastro proprio nella navata centrale. La festa della Madonna del Pilerio quest’anno è ancora più speciale perché ricadono i 450 anni dalla peste, i 50 anni dal restauro dell’icona. Inoltre la solenne celebrazione del 12 febbraio 2026 sarà presieduta dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.

TRASFERIMENTO DELL’ICONA IN SICUREZZA CON L’AIUTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Su richiesta del parroco rettore della Cattedrale di Cosenza, don Luca Perri, nella mattinata del 4 febbraio 2026 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta presso la Cattedrale per un’operazione di movimentazione dell’icona duecentesca della Madonna del Pilerio.

«La richiesta di intervento – come spiega una nota dei vigili del fuoco – è maturata in vista dell’imminente festa della Madonna del Pilerio, tenendo conto della collaborazione costante tra il Comando dei Vigili del Fuoco e la Cattedrale di Cosenza, nonché in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza».

«Quest’anno, con il ricordo della peste, vogliamo evidenziare il segno della Madonna che si prende cura di ciascuno di noi e che ci stimola a prenderci cura nello svolgimento delle nostre relazioni», aveva evidenziato don Luca Perri durante la conferenza di presentazione dei festeggiamenti. Un segno aveva detto «è quello del pilastro. Maria, con la sua cura, è colei che sostiene la Chiesa, il nostro pilastro».

IL VALORE STORICO E RELIGIOSO DELL’ICONA DELLA MADONNA DEL PILERIO

L’icona, di particolare valore storico e religioso, è custodita all’interno di una clima box in acciaio e vetro dal peso complessivo di 114 kg, collocata nella nicchia sovrastante l’altare della cappella. In occasione del 450° anniversario del miracolo della Madonna del Pilerio, avvenuto a Cosenza nel 1576, e in vista di un successivo intervento di studio e restauro da parte dei tecnici del Ministero della Cultura, si è deciso di trasferire l’immagine, insieme alla relativa struttura di protezione, nella navata centrale della Cattedrale.

Il 12 febbraio eccezionalmente l’icona sarà portata in processione, mentre l’8 febbraio la visita dell’icona al Mariano Santo e all’Annunziata, dove il vescovo monsignor Checchinato presiederà la Santa Messa.

L’operazione di rimozione dalla nicchia ha richiesto competenze tecniche specifiche, sia per il considerevole peso della struttura sia per la necessità di garantire la tutela dei marmi settecenteschi della parete dell’altare. Per tali motivi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, già coinvolti in analoghe operazioni in precedenti occasioni.

«Le attività – spiegano i vigili del fuoco – si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e delle indicazioni degli enti preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico».