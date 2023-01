Si torna a sciare in Sila: riaprono le piste a Lorica e a Camigliatello

2 minuti per la lettura

COSENZA – Si torna a sciare a Lorica, per la gioia dei gestori degli impianti e degli amanti degli sport invernali. La neve, arrivata finalmente copiosa nel precedente weekend, ha garantitO il giusto “manto” per le piste fin qui rimaste chiuse. L’apertura – comunica Ferrovie delle Calabria, gestore di Lorica Ski Area – è prevista per domani, 24 gennaio. Nelle scorse ore si sono conclusi i lavori di battitura e messa in sicurezza della Pista di Rientro e di quella del Cavaliere.

Parecchi utenti nel weekend avevano lamentato la chiusura delle piste, nonostante la nevicata. Gli addetti ai lavori hanno ricordato che prima di aprire agli sciatori era necessario mettere in sicurezza le piste e alzare le reti di protezione. Aperti già, dal 10 dicembre scorso, gli impianti di risalita, in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 16. A Camigliatello invece le piste riapriranno mercoledì. La notizia arriva da un post Facebook della Pro loco, che ha a sua Volta condiviso un annuncio della pagina “Destinazione Sila”.

Nessun annuncio (almeno fino al tardo pomeriggio di lunedì 23 gennaio) da parte di Arsac, che gestisce l’area, né sul sito né sulla pagina Facebook, a cui lo stesso sito rimanda per restare aggiornati. Nei post più recenti, Arsac aveva spiegato che la prima nevicata non era stata particolarmente copiosa e ricordato, poi, la necessità di lavorare le piste. L’ultimo messaggio è un commento a un utente dello scorso 21 gennaio. A chi chiedeva se le piste sarebbero state riaperte l’indomani, domenica, Arsac rispondeva «Purtroppo no. Le spiego il perché. Primo: se si aprissero le piste domani, senza aver lavorato la neve e, pensando di fresarla solamente, durerebbero meno di una settimana! Va lavorata, in gergo tecnico “aperta”, compattando i vari strati caduti e che continuano a cadere. Secondo: le aree vanno messe in sicurezza e fresate per aver il manto con le “mille righe”».

Diversi i commenti degli utenti che in queste ore hanno continuato a chiedere aggiornamenti ad Arsac.