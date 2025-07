Nuova sede per il Centro anti violenza “Roberta Lanzino”

3 minuti per la lettura

COSENZA – Il Centro Anti Violenza “Roberta Lanzino” ha una nuova sede a Cosenza. Nel corso del Consiglio comunale di martedì infatti nell’atto d’indirizzo di assegnazione dei beni di proprietà comunale è stato stabilito che il Cav sarà ospitato nei locali dell’ex “Io cittadino” in via Pasubio/via San Martino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Franz Caruso. «Credo che il lavoro che ha svolto la politica, per come è stato è stato ricordato dalla consigliera Rende, ha reso possibile il riconoscimento a quelle che sono organizzazioni fondamentali per rivendicare il livello ruolo di civiltà che Cosenza vuole e che le va riconosciuto.

Il Centro anti violenza “Roberta Lanzino” non ha bisogno di presentazioni. E’ stato ricordato il ruolo fondamentale che svolge all’interno della realtà regionale, non solo cittadina, riconoscendo una funzione importante a quella che è stata purtroppo la conseguenza di un femminicidio consumato con violenza nel nostro territorio». Gli ha fatto eco, tra gli altri, la consigliera Bianca Rende: «Noi abbiamo il privilegio di avere in questa città, non da oggi, ma da oltre 35 anni, il Centro Lanzino: se tutto questo è vero, oggi fare in modo che il Comune di Cosenza assegni questa sede, va assolutamente a merito di questa Amministrazione, delle attiviste che in questi anni hanno sempre chiesto il riconoscimento di uno spazio e dell’assessore al welfare Veronica Buffone che ha individuato la vecchia sede di “Io cittadino”. Il sostegno alle donne avviene in ogni fase e deve riguardare tutte le istituzioni e tutti i cittadini. Tutti insieme, uomini e donne, e le istituzioni dobbiamo cooperare in maniera integrata invertendo quella che è una deriva culturale che vede la donna in una posizione di sottomissione e che quasi legittima ogni atto di sopraffazione. La lotta alla violenza alle donne parte dalla collaborazione, dal dialogo e dalla pagina che abbiamo scritto questa sera in Consiglio comunale».

«Oggi si è scritta una pagina importante non solo per la città di Cosenza, ma per l’intera Calabria», A dirlo in una nota alla stampa il Cav “R. Lanzino”, dopo la votazione del consiglio comunale di Cosenza in merito all’assegnazione di una sede al centro antiviolenza. «Dopo quasi quarant’anni di impegno di civiltà e di cambiamento della cultura che nutre la violenza alle donne, il consiglio comunale di Cosenza ha votato per l’assegnazione di uno spazio dedicato alle attività del nostro centro antiviolenza. In questi anni il nostro centro antiviolenza, punto di riferimento per la rete nazionale dei Cav, ha accolto le donne che vivono differenti manifestazioni di violenza fisica, psicologica, economica. Siamo accanto a loro, accompagnandole in percorsi di uscita dalla violenza, sostenendo il loro processo di autodeterminazione e di libertà. Un impegno civile, politico e di cura sempre dettato dalla convinzione di generare libertà di scelta e di vita per tutte», ha detto la presidente Roberta Attanasio.

«Il voto di oggi rappresenta assunzione di responsabilità da parte della istituzione comunale per il contrasto della violenza maschile sulle donne all’indomani del rischio chiusura del centro. Non faremo ringraziamenti, ma segneremo insieme alle amministratrici e agli amministratori i passi per un percorso comune che finalmente vede impegnati di fatto anche la nostra comunità, la società civile. Per questo crediamo che da oggi in poi considereremo nostra alleata questa amministrazione nei progetti e nelle attività future che ci auspichiamo di condurre insieme», ha concluso Antonella Veltri, già presidente della rete nazionale dei cav D.i.Re e socia fondatrice del Cav Lanzino.