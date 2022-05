Rende, tre case vinte al “VinciCasa” in soli tre mesi

1 minuto per la lettura

RENDE (COSENZA) – Il VinciCasa sembra aver “trovato casa”. E’ proprio il caso di dirlo visto quanto è successo con le ultime vincite di prima categoria. Degli ultimi cinque premi massimi vinti, quelli cioè che permettono di vincere una casa dal valore di 300mila euro più altri 200mila euro subito, ben tre – segnala l’agenzia specializzata Agimeg – sono infatti andati a finire a Rende, in provincia di Cosenza.

La dea bendata ha baciato quindi per tre volte la cittadina calabrese ed in due occasioni è “andata” nella stessa ricevitoria.

La scia fortunata è iniziata il 15 marzo scorso, quando un ancora anonimo giocatore di Rende ha centrato l’intera combinazione 4-10-17-23-32, giocata nel punto vendita Sisal di Claudio Broccolo di via Marconi 77. Due mesi fa, il titolare della rivendita dichiarò ad Agimeg di avere “un’ipotesi sul possibile vincitore” e che poteva “essere una signora”. Ma ieri il VinciCasa è tornato a bussare in questa rivendita, facendo vincere un altro premio dal valore complessivo di 500mila euro. “Non ho idea di chi possa essere il vincitore perché dopo la vincita di marzo, parecchie persone vengono a giocare al VinciCasa perché pensano che sia una rivendita fortunata. E visto come è andata, due vincite in poche settimane, deve essere proprio così”, è quanto affermato ad Agimeg, Claudio Broccolo.

Ma non è finita qui. Tra le due vincite – sottolinea ancora Agimeg – ce n’è stata un’altra, sempre a Rende. Il 23 aprile scorso, un altro fortunato giocatore ha centrato la cinquina che vale una casa, giocando nel punto vendita Sisal Gallo Andrea di via Kennedy 12.