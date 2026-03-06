Festa della donna: il Rotary club Cosenza ricorda Roberta Lanzino

1 minuto per la lettura
In occasione della festa della donna, il Rotary Club Cosenza intende ricordare la figura di Roberta Lanzino, la giovane studentessa cosentina vittima di un brutale femminicidio nel lontano 1988.
“Roberta Lanzino: piccole ali di un volo spezzato” è il tema dell’incontro in programma martedì prossimo, 10 marzo alle ore 20.00 presso l’Hotel San Francesco di Rende. Dopo l’introduzione di Francesca Criscuolo, presidente del Rotary Club Cosenza, relazionerà Matilde Spadafora Lanzino, madre di Roberta, che illustrerà i progetti e le attività della Fondazione Roberta Lanzino.
“Si tratta di un importante momento di riflessione – afferma la presidentessa del Rotary Club Cosenza, Francesca Criscuolo – su quanto accaduto a Roberta e sulla piaga dei femminicidi in Italia. Vogliamo contribuire alla sensibilizzazione della società affinché si metta fine a questa vera e propria emergenza sociale”.
