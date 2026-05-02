Il vinile torna a girare nel centro storico di Rossano

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Domenica tre maggio nel cuore del centro storico di Rossano si terrà la Fiera del Vinile, tra dischi, musica, aperitivo, mercatini vintage

Domenica prossima – 3 maggio 2026 – nel centro storico di Rossano, una puntina scenderà su un disco. Un fruscio. Poi la musica parte, arriva il suono, e succede qualcosa. Inizi a muovere la testa, quasi distrattamente, poi i piedi e i pensieri si distendono. Piero Ammirante questo lo sa da prima che diventasse una cosa da spiegare. Che fosse vintage, che fosse moda. Continua a farne mestiere, passione e, con gli altri organizzatori, di farne una festa aperta a Rossano, con il suo Codex Purpureus che è patrimonio dell’umanità e il mare che d’estate prende tutto.

LA FIERA DEL VINILE ALL’EMPORIUM CAFÉ NEL CENTRO STORICO DI ROSSANO

Una fiera del vinile, un mercatino vintage, magliette con Lou Reed e i Clash e Patti Smith, mostre, musica. L’appuntamento è per domenica 3 maggio, dalle 10, all’Emporium Café, nel cuore del centro storico. Davanti la Cattedrale e il museo che lo custodisce il Codex. Lontano dal mare di cui però arriva l’eco.

FIERA DEL VINILE, IL MERCATINO E LA MOSTRA

I dischi sono sui tavoli lunghi, nelle cassette di legno, in scatoloni che qualcuno ha portato da casa con quella cura che sa di antico. Al mercatino vintage, ci saranno bancarelle colme di 33 e 45 giri, rarità e curiosità, copertine che sono già racconto prima ancora di essere aperte. Chi va a questi mercati lo sa: non si cerca, si trova. O meglio, si trova quello che non si sapeva di cercare. Perché: «Il vinile non è nostalgia. È una scelta di campo. Si sceglie di ascoltare davvero».

PIERO E LA SUA MUSICA

Il nome che tiene insieme la giornata, sul fronte musicale, è quello di Piero Ammirante. Appassionato di musica (e Rossanese), selezionatore, persona che con i dischi ha un rapporto che va oltre la tecnica. La sua non sarà una scaletta nel senso convenzionale del termine. Sarà più una conversazione condotta a colpi di solchi: soul anni Sessanta, jazz cosmopolita, canzone d’autore italiana, qualche deviazione nel rock duro, quel tocco di punk quando nessuno se lo aspetta

Piero è uno di quelli che mettono un disco e ti spiegano qualcosa sul mondo senza aprire bocca. La piazzetta del centro storico di Rossano diventerà, per qualche ora, una sala d’ascolto a cielo aperto. Vale la pena andarci già solo per questo.

«Ogni disco è un posto. Ogni solco, un vicolo di una città che non hai mai visto ma che riconosci».

L’APERITIVO

In Calabria l’aperitivo non è un pretesto, è un’istituzione parallela. Prodotti locali, vini del territorio, qualcosa di piccante e qualcosa di dolce. Mentre i dischi girano, il bicchiere passerà di mano in mano e la conversazione prenderà quella piega inevitabile che prende quando nessuno ha fretta. Il vinile favorisce la lentezza. Non si può fare altrimenti: la musica ti chiede di aspettarla.



L’iniziativa è un momento di incontro per collezionisti e curiosi, con spazi dedicati allo scambio e alla scoperta. Per partecipare è possibile prenotare un tavolo contattando il numero 345 9208483.