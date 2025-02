il calabrese Giuseppe Russo dall’Alberghiero di Cariati a Masterchef

2 minuti per la lettura

Il 16enne calabrese Giuseppe Russo originario di Cariati in corsa a Masterchef ha affiancato l’aspirante chef Yi Lan “Anna” Zhang, tra i tre migliori della puntata

CARIATI – «Ho 16 anni e vengo da Cariati, un paesino della provincia di Cosenza. Il mio sogno nel cassetto è ricevere più stelle possibili». Si è presentato così Giuseppe Russo, unico calabrese a partecipare al MasterChef, il talent show culinario di Sky1 andato in onda lo scorso giovedì 13 febbraio alle 21:15.

Il giovane si sta formando a diventare chef presso il locale Istituto Alberghiero, frequentato da tanti ragazzi che, come lui, aspirano ad intraprendere una carriera di successo nel settore dell’ospitalità e dell’enogastronomia, e che vanta docenti qualificati in grado di fornire agli studenti le competenze adeguate. Giuseppe frequenta da tre anni l’Alberghiero con passione, preparandosi a coltivare il suo sogno di emergere, in un futuro non troppo lontano, nel settore della ristorazione, in particolare della cucina.

E sono proprio la passione, la determinazione e il talento le qualità che il cariatese ha messo in risalto nel corso di tutta la puntata, con la spontaneità propria dell’adolescenza, che sono frutto di impegno e serietà nello studio e nelle attività laboratoriali. Qualità che hanno concorso a fargli raggiungere un primo traguardo ricco di soddisfazioni che lo incoraggia ad andare avanti e a fare sempre meglio. E non è cosa da poco.

MASTERCHEF 2025, LA SIMPATIA E LA DISINVOLTURA DEL 16ENNE CALABRESE GIUSEPPE RUSSO

Il giovane, nel corso dello show culinario in cui si è distinto anche per simpatia e disinvoltura, ha affiancato l’aspirante chef Yi Lan “Anna” Zhang nella preparazione dei ravioli cinesi in brodo, e insieme sono stati giudicati tra le tre migliori coppie della puntata. Un vero e proprio debutto televisivo nel ruolo di “junior chef”, l’adolescente che con la sua creatività e competenza doveva affiancare l’aspirante chef più attempata. Giuseppe ha affrontato e superato tutte le sfide proposte per riuscire a preparare un piatto a quattro mani in 60 minuti, il tempo messo a disposizione dai grandi Chef stellati Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.

Tra queste, la sfida della Mystery Box, pensata non solo per cucinare, ma per far emergere i lati più simpatici e divertenti degli aspiranti chef. Il passaggio di Giuseppe Russo dai fornelli dell’Alberghiero di Cariati a quelli più noti di MasterChef ha emozionato e coinvolto l’intera comunità cariatese, che ha seguito l’intera puntata, e, naturalmente, gli orgogliosi genitori: papà Damiano, pescatore, e mamma Achiropita Guido, insegnante.

Soddisfatti anche il corpo docente della scuola e la dirigente dell’IIS, Sara Giulia Aiello, che hanno sempre creduto nel talento dei loro studenti e nelle grandi opportunità offerte allo scopo di permettere ai ragazzi di restare in Calabria e dare il proprio contributo per far decollare il settore turistico e balneare e quello della ristorazione.