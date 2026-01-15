Linea Verde Italia arriva a Cosenza: la Città dei Bruzi protagonista su Rai 1 nella puntata del 31 gennaio

6 minuti per la lettura

Linea Verde Italia arriva a Cosenza: la Città dei Bruzi e la sua Provincia protagoniste su Rai 1 nella puntata del 31 gennaio, in onda dalle 12.25 alle 13.20.

COSENZA – Le prime luci del mattino accarezzano Cosenza, ma l’alba di questi giorni ha un sapore speciale. Tra i vicoli del centro storico, sulla terrazza panoramica del Castello Svevo, lungo i sentieri verdi della Sila, la città pulsa di un brulichio unico. È il segno dell’arrivo di Linea Verde Italia, il programma di Rai 1 condotto da Nicola Prudente, in arte Tinto, e Monica Caradonna, che ha scelto la Città dei Bruzi e la sua provincia per raccontare una Calabria viva, autentica e sorprendente.

Dal 13 gennaio le troupe hanno percorso il territorio con droni, cavalletti e microfoni, catturando ogni dettaglio. Il Giardino di Shiva esplode in sfumature di verde, i ballerini fluttuano sulla terrazza del Castello Svevo come in un sogno, le note dell’Orchestra Sinfonica Brutia risuonano tra le pareti del Teatro Rendano, mentre il Parco Nicholas Green e Viale Giacomo Mancini si animano di storie di comunità, arte e ambiente. La puntata, che andrà in onda sabato 31 gennaio dalle 12.25 alle 13.20, sarà un viaggio emozionante tra natura, storia e innovazione.

Il sindaco Franz Caruso sottolinea l’importanza di iniziative che portano la città alla ribalta nazionale. Prima con lo spot “Tutti cantano Sanremo” in Piazza Kennedy, ora con Linea Verde Italia: «Questi eventi mostrano al Paese la positività e il calore della nostra comunità, non solo le sue infrastrutture, monumenti artistici, architettonici e le bellezze paesaggistiche. La ricchezza umana, quel calore riscontrato da tutti gli operatori e da tutta la troupe della Rai, è il vero valore della nostra comunità».

L’assessore alla Cultura, Antonietta Cozza, rimarca: «Le telecamere del programma metteranno in scena la bellezza di Cosenza: dal MAB raccontato da Paola Morano, all’Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal maestro Perri, fino a un approfondimento sul centro storico guidato dal poeta Daniel Cundari». La città è stata raccontata attraverso luoghi simbolo e la cultura viva sul territorio anche grazie alla consulenza del consigliere comunale delegato al Centro storico Francesco Alimena che ha effettuato i sopralluoghi in sinergia con la produzione Rai.

Le riprese di Linea Verde Italia al Teatro Rendano di Cosenza con l’Orchestra Sinfonica Brutia

Ieri, 14 gennaio, le telecamere del nostro giornale hanno seguito le riprese al Teatro Rendano di Cosenza, con la direzione artistica di Chiara Giordano, l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Brutia e le parole del direttore, il maestro Francesco Perri: «Quando una realtà come la Rai rivolge lo sguardo sul nostro territorio, significa che qualcosa di significativo sta accadendo. Negli ultimi anni Cosenza e la Calabria hanno vissuto una vera e propria rivoluzione musicale. Ora il riconoscimento a livello nazionale è un’occasione di riflessione per tutti noi».

Un riconoscimento nazionale che si riflette anche nelle scelte delle location e nella visione degli autori del programma. «Le località protagoniste della trasmissione sono state scelte in sinergia con il Comune – spiega Caterina Santi (produzione Rai) –. Cosenza è ricca di cultura, storia, tradizione e innovazione: sono questi i temi che abbiamo voluto valorizzare». Angela Costantino, autrice Rai, aggiunge: «Giriamo in tutta Italia, senza trascurare alcuna regione. Abbiamo raccontato la città a partire dal Castello Svevo: da qui il paesaggio si ammira dall’alto, diventando un palcoscenico a cielo aperto, dove i giovani danzatori legano arte e comunità».

Tra le statue del MAB, l’arte entra nella vita quotidiana

Passeggiando tra le statue del MAB, l’arte entra nella vita quotidiana: «Non sei più tu a cercare il museo, ma sono le opere a incontrare te mentre cammini per la città. Il museo a cielo aperto su Corso Mazzini è una modalità differente di percepire l’arte». Il centro storico, invece, racconta una riqualificazione urbana “dal basso”: cittadini attivi trasformano spazi abbandonati in luoghi vivi, tra yoga, biblioteche, laboratori creativi e nuove stamperie.

Il viaggio di Linea Verde Italia tra i maestosi paesaggi della Sila

«Non poteva mancare il racconto della natura con momenti dedicati anche alla gastronomia. Puntiamo a una ricetta per raccontare il territorio con attenzione allo zero sprechi», evidenzia l’autrice Rai Angela Costantino. Oggi, 15 gennaio, il viaggio di Linea Verde Italia attraverserà i maestosi paesaggi della Sila, Monte Scuro a Camigliatello: qui, la natura diventa protagonista e la sostenibilità si trasforma in racconto. Agricoltura urbana, economia circolare, tutela del patrimonio naturale e creativo: ogni passo mette in luce un’Italia che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Ogni progetto, storia e iniziativa si intreccia con l’idea di costruire una narrazione genuina di Cosenza, anche attraverso ricette a zero sprechi.

Tinto: «La Calabria è il piccante della vita, serve sempre!»

Con il loro entusiasmo, Monica Caradonna e Tinto hanno acceso i riflettori sulle bellezze calabresi incontrate durante il viaggio. Al termine delle riprese, la conduttrice confessa ai nostri microfoni: «Amiamo la Calabria. Cosenza ci ha accolti come una città bella, calorosa, pulita e ordinata, con un sole incredibile e numerosi monumenti».

Monica Caradonna punta l’attenzione anche sul ruolo dell’istruzione e dell’innovazione: «Abbiamo scoperto l’Università del futuro, guidata dal rettore più giovane d’Italia, con progetti che possono rivoluzionare l’approccio alla ricerca. La Calabria non smette mai di stupire. Ha grandi potenzialità: è una delle poche regioni in cui in pochi chilometri si passa dal mare alla montagna». Tinto osserva: «La Calabria è una terra autentica. Con Linea Verde giriamo molte regioni, qui si respira vera autenticità». Con Linea Verde Italia, la Calabria non è più solo una meta da visitare: diventa un’esperienza da vivere, assaporare e custodire, dove tradizione e futuro si intrecciano in un unico, indimenticabile abbraccio. E come sottolinea Tinto, chiudendo la nostra intervista: «La Calabria è il piccante della vita, serve sempre!».